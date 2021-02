Facebook veut également copier Clubhouse

Ce n’était pas difficile à imaginer, mais apparemment Mark Zuckerberg et son groupe Facebook ils ont réellement l’intention de faire un service simultané au Clubhouse, le réseau social du moment basé uniquement sur les interactions audio en temps réel. La nouvelle n’est pas officielle: il s’agit plutôt d’une indiscrétion rapportée par le New York Times et nourrie par deux sources qui, selon le journal, sont dignes de confiance et au courant des projets de Facebook.

L’intérêt de Facebook pour Clubhouse

La possibilité que Mark Zuckerberg soit intéressé par un produit de type Clubhouse est dans l’esprit des observateurs depuis que le fondateur de Facebook a rejoint la plateforme ces derniers jours; cependant, le groupe explore probablement cette possibilité depuis bien plus longtemps. Après tout, Clubhouse est né il y a presque un an; la plateforme n’a cessé de croître aux États-Unis, mais depuis qu’elle a quitté le continent américain, elle a connu une croissance explosive: cet aspect – c’est la portabilité du modèle d’usage social à l’échelle mondiale, où des dizaines de langues sont parlées et pas une poignée – aurait pu contribuer à convaincre Zuckerberg et son entourage de se déplacer pour essayer de reproduire la formule du Clubhouse.

Une histoire d’acquisitions et de copies

Les nouvelles initiatives du groupe Facebook sont souvent basé sur des acquisitions ou des copies des produits d’autres personnes. Instagram et WhatsApp ont été inventés par d’autres et achetés pour des milliards de dollars; les histoires à l’intérieur d’Instagram ont été inspirées par Snapchat; Les courtes vidéos Reel sont une copie du contenu TikTok; de nombreuses fonctionnalités de WhatsApp ont d’abord vu le jour sur Telegram; des vidéos Facebook en direct ont été lancées après l’expérience Periscope sur Twitter. Pas étonnant que Zuckerberg veuille mettre la main sur un secteur encore inexploré pour lui, à savoir celui de l’audio live.

Futur incertain

Selon des sources du New York Times, le développement de la nouvelle fonctionnalité est en fait encore à ses débuts. Il n’est pas clair si la nouveauté sera lancée ou quand elle se produira, sans parler de la forme qu’elle prendra: il pourrait s’agir d’une application autonome ou d’une section au sein de l’un des réseaux sociaux du groupe. Twitter pour sa part, il est plus avancé: il dispose déjà d’un produit interne prêt, appelé Spaces, qui pour le moment n’est cependant encore utilisable que par un petit cercle d’utilisateurs.

