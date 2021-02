Facebook veut conquérir votre poignet avec une smartwatch Android axée sur le sport

La smartwatch Facebook sortira l’année prochaine et pourra être utilisée indépendamment de notre smartphone.

Ces dernières années, Facebook est progressivement devenu un fabricant de matériel Et après les lunettes de réalité virtuelle Oculus et les appareils d’appel vidéo Portal, le géant américain s’efforce désormais de mettre sur le marché votre propre smartwatch Android concentré sur réseaux sociaux et sports.

C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la smartwatch Facebook

Comme on peut le lire dans 9to5Google, faisant écho à une information publiée dans The Information, Facebook prévoit de présenter votre propre smartwatch, un portable destiné à messagerie et santé.

Ce mouvement du réseau social intervient après, en début d’année, Google a clôturé le rachat de Fitibit, la firme spécialisée dans les vêtements de sport, qui a essayé d’acheter Facebook lui-même en 2019.

La société dirigée par Marc Zuckenberg veut rivaliser face à face avec la future smartwatch Google et avec l’Apple Watch avec un appareil destiné à communiquer avec nos amis et notre famille à travers envoyer des messages rapides via les plateformes Facebook et suivre notre activité physique quotidienne, être capable de connectez cette montre à d’autres appareils de fitnesscomme les vélos d’appartement intelligents de Peleton.

Selon les sources consultées, cette montre intelligente fonctionnerait avec une version open source du logiciel Android de Google bien que le réseau social développe déjà son propre système d’exploitation pour ses appareils.

Un autre point fort de la smartwatch Facebook est qu’elle a propre connexion cellulaire pour pouvoir se connecter à Internet sans dépendre de notre smartphone.

La smartwatch de l’entreprise de Marck Zuckenberg sortira l’année prochaine et du réseau social ils sont si sûrs de leur succès qu’ils se préparent déjà une deuxième génération de votre smartwatch qu’il ne verrait le jour qu’un an plus tard.

Facebook veut créer son propre clone de Clubhouse

Enfin et selon les sources consultées, le prix de la smartwatch Facebook sera très similaire à son coût de production, même si nous devrons attendre sa présentation officielle pour voir si elle sera suffisamment compétitive pour combattre Google et Apple.

