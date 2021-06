Facebook va mettre fin à la règle qui exemptait les politiciens de certaines règles de modération sur son site : Rapports

04 juin 2021 12:13:56 IST

Facebook prévoit de mettre fin à une politique controversée défendue par le PDG Mark Zuckerberg qui exemptait les politiciens de certaines règles de modération sur son site, selon plusieurs articles de presse.

La justification de la société pour cette politique était que le discours des dirigeants politiques est intrinsèquement digne d’intérêt et dans l’intérêt public même s’il est offensant, intimidant ou autrement controversé. Le géant des médias sociaux réfléchit actuellement à ce qu’il faut faire du compte de l’ancien président Donald Trump, qu’il « indéfiniment » suspendu le 6 janvier, le laissant dans les limbes de Facebook avec ses propriétaires incapables de publier.

Le changement de politique a été signalé pour la première fois par Le bord, et confirmé plus tard par le New York Times et le Washington Post.

Facebook bénéficie d’une « exemption d’actualité » générale depuis 2016. Mais elle a attiré l’attention en 2019 lorsque Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales et des communications, a annoncé que les discours des politiciens seraient traités comme « un contenu digne d’intérêt qui devrait, en règle générale, être vu et entendu.

L’exemption de valeur journalistique, il expliqué dans un article de blog à l’époque, cela signifiait que si « quelqu’un fait une déclaration ou partage un message qui enfreint les normes de notre communauté, nous l’autoriserons toujours sur notre plate-forme si nous pensons que l’intérêt public à le voir l’emporte sur le risque de préjudice ».

Cela n’a cependant pas donné aux politiciens une licence illimitée. Lorsque Facebook a suspendu Trump en janvier, il a cité « le risque de nouvelles incitations à la violence » suite à l’insurrection meurtrière au Capitole des États-Unis comme raison. La société affirme qu’elle n’a jamais utilisé l’exemption de valeur médiatique pour aucun des messages de Trump.

Facebook a refusé de commenter.

