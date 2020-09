Facebook va geler les publicités politiques sept jours avant l’élection présidentielle américaine de novembre; pas assez, disent les militants

Facebook a longtemps été critiqué pour ne pas vérifier les faits sur les publicités politiques ou limiter la manière dont elles peuvent être ciblées sur de petits groupes de personnes.

Washington: Se préparant à une élection controversée sans résultats immédiats et à des troubles civils possibles, Facebook promulgue une série de mesures pour s’assurer que sa plate-forme n’est pas utilisée pour semer le chaos et répandre la désinformation avant, pendant et après l’élection présidentielle américaine.

Mais il n’est pas clair que les changements soient suffisants.

La société a déclaré jeudi qu’elle restreindrait les nouvelles publicités politiques dans la semaine précédant les élections et supprimera les messages véhiculant des informations erronées sur le COVID-19 et le vote. Il attachera également des liens avec les résultats officiels aux postes de candidats et aux campagnes qui déclarent prématurément la victoire.

“Cette élection ne se déroulera pas comme d’habitude. Nous avons tous la responsabilité de protéger notre démocratie”, a déclaré le PDG de Facebook Mark Zuckerberg dans un message jeudi. “Cela signifie aider les gens à s’inscrire et à voter, dissiper la confusion sur le fonctionnement de cette élection et prendre des mesures pour réduire les risques de violence et de troubles.”

Certains militants ont salué les nouvelles politiques, mais ont déclaré qu’il appartiendrait à Facebook de les appliquer. Et d’autres étaient sceptiques sur le fait qu’ils feront vraiment une différence.

“Le vote commence en Caroline du Nord demain. Le jour du scrutin n’est pas dans deux mois, c’est demain et tous les jours après. Ce qui signifie que les électeurs de cet État et de nombreux autres qui votent tôt seront sujets à des mois d’annonces malhonnêtes sur la plateforme Facebook”, a déclaré Shaunna Thomas, co-fondatrice et directrice exécutive d’UltraViolet, une organisation de femmes qui critique Facebook.

Elle a qualifié cette annonce de coup de pub conçu pour détourner l’attention du fait que Facebook est le plus grand vecteur de campagnes dangereuses de désinformation et de suppression des électeurs aux États-Unis.

Siva Vaidhyanathan, un expert Facebook à l’Université de Virginie, a déclaré que la société s’était à nouveau révélée incapable d’étouffer efficacement les fausses informations dangereuses la semaine dernière en échouant à supprimer les messages des organisateurs de la milice de droite exhortant les partisans munis de fusils à converger vers Kenosha, Wisconsin.

“Le plus gros problème de Facebook a toujours été l’application de la loi”, a-t-il déclaré. “Même quand il crée des politiques raisonnables qui semblent bien intentionnées, il est vaincu par sa propre échelle. Je ne suis donc pas optimiste sur le fait que ce sera terriblement efficace.”

Facebook et d’autres sociétés de médias sociaux sont examinées de près pour savoir comment elles gèrent la désinformation, compte tenu des problèmes avec le président Donald Trump et d’autres candidats publiant de fausses informations et les tentatives continues de la Russie d’interférer dans la politique américaine.

Facebook a longtemps été critiqué pour ne pas vérifier les faits sur les publicités politiques ou limiter la manière dont elles peuvent être ciblées sur de petits groupes de personnes.

“Avec la nation divisée et les résultats des élections prenant potentiellement des jours ou des semaines pour être finalisés, il pourrait y avoir un risque accru de troubles civils dans tout le pays”, a déclaré Zuckerberg.

Des groupes de défense des droits civiques ont déclaré avoir directement invité Zuckerberg et d’autres dirigeants de Facebook à apporter la plupart des changements annoncés jeudi.

“Ce sont des étapes vraiment importantes, mais tout dépendra de l’application”, a déclaré Vanita Gupta, qui était à la tête de la division des droits civiques du département de la justice d’Obama et dirige maintenant la Conférence de leadership sur les droits civils et humains. “Je pense qu’ils vont bientôt être testés dessus.”

En juillet, Trump a refusé de s’engager publiquement à accepter les résultats des prochaines élections alors qu’il se moquait des sondages qui le montraient à la traîne par rapport à son rival démocrate Joe Biden.

Trump a également fait de fausses déclarations selon lesquelles l’utilisation accrue du vote par correspondance en raison de la pandémie de coronavirus permet la fraude électorale. Cela a soulevé des inquiétudes quant à la volonté de Trump et de ses partisans de respecter les résultats des élections.

Dans le cadre des nouvelles mesures, Facebook a déclaré qu’il interdirait aux politiciens et aux campagnes de diffuser de nouvelles publicités électorales la semaine précédant les élections. Cependant, ils peuvent toujours diffuser des annonces existantes et modifier leur ciblage. On s’attend toutefois à ce que de nombreux électeurs votent par correspondance bien avant le jour du scrutin.

La porte-parole de la campagne Trump, Samantha Zager, a critiqué l’interdiction des nouvelles publicités politiques, affirmant que cela empêcherait Trump de se défendre sur la plateforme au cours des sept derniers jours de la campagne présidentielle.

Les messages contenant une désinformation évidente sur les politiques de vote et la pandémie de coronavirus seront également supprimés. Les utilisateurs ne peuvent transférer des articles qu’à cinq autres personnes au maximum sur Messenger, l’application de messagerie de Facebook. L’entreprise travaillera également avec Reuters pour fournir les résultats officiels des élections et rendre les informations disponibles à la fois sur sa plateforme et avec des notifications push.

Après avoir été pris au dépourvu par les efforts de la Russie pour s’ingérer dans l’élection présidentielle américaine de 2016, Facebook, Google, Twitter et d’autres entreprises ont mis en place des garde-fous pour éviter que cela ne se reproduise. Cela comprend la suppression des messages, des groupes et des comptes qui se livrent à un «comportement inauthentique coordonné» et le renforcement des procédures de vérification des publicités politiques. L’année dernière, Twitter a complètement interdit les publicités politiques.

Zuckerberg a déclaré que Facebook avait supprimé plus de 100 réseaux dans le monde se livrant à de telles interférences au cours des dernières années. “Cette semaine seulement, nous avons supprimé un réseau de 13 comptes et deux pages qui tentaient d’induire les Américains en erreur et d’amplifier la division”, a-t-il déclaré.

Mais les experts et les propres employés de Facebook ont ​​déclaré que les mesures n’avaient pas été suffisantes pour arrêter la propagation de la désinformation, y compris de la part des politiciens.

La dissidence interne parmi les employés de Facebook aurait peut-être contribué à influencer la décision de Zuckerberg de faire quelque chose, a déclaré Joan Donovan, chercheuse en désinformation à l’Université Harvard.

