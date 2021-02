Facebook supprime les publications et le contenu qui donnent de mauvaises informations sur les vaccins

La bataille des réseaux sociaux contre la désinformation se heurte à la manière même dont ces plates-formes sont conçues – dans un effort constant pour attirer et retenir l’attention des utilisateurs. L’une des dégénérations les plus dangereuses de cette approche est la prolifération du contenu no-vax, qui utilisent les craintes légitimes des gens pour contester l’efficacité des vaccins dans le domaine médical; le phénomène risque d’avoir des répercussions catastrophiques dans la phase délicate de la vaccination contre Covid-19, c’est pourquoi Facebook a décidé de commencer supprimer activement de plus en plus d’interventions de son réseau social qui contiennent des inexactitudes ou des inexactitudes sur les vaccins.

Le déménagement a été communiqué par le social via son blog officiel, et fait suite à d’autres mesures prises déjà ces derniers mois. En octobre, le groupe avait finalement commencé à interdire les publicités contenant de la désinformation sur les vaccins; en décembre, une première campagne de démystification des allégations inexactes avait commencé en collaboration avec l’OMS. Avec l’annonce d’aujourd’hui, Facebook a l’intention de cibler un plus grand nombre de déclarations sur des pages et des groupes dans lesquels circulent des thèses no-vax de toutes sortes, non seulement liées aux remèdes anti Covid-19.

De la plainte absurde sur la présence de puces 5G dans les doses à la prétendue corrélation avec l’autisme, en passant par les craintes sur l’innocuité des nouveaux vaccins à ARN m: les thèses anti-vaccinales prennent naissance à table ou spontanément, mais se nourrissent de même carburant – ou le légitime peur des gens pour leur santé. Il est donc presque naturel que dans un réseau social – si rien n’est fait – les contenus qui véhiculent ces messages se diffusent de manière virale: ceux qui n’y croient pas ne réagissent pas, tandis que ceux qui y croient les partagent de bonne foi, exposer des centaines de personnes au message, qui à leur tour peuvent contribuer à la propagation de fausses informations dangereuses.

Parmi les affirmations selon lesquelles le social tentera de supprimer des pages et des groupes on insinue que Covid-19 a été créé artificiellement, que les vaccins ne sont pas efficaces, qu’il est plus sûr d’être infecté que de se faire vacciner et que les vaccins sont toxiques. Ces canulars s’ajoutent à ceux que le réseau social tente déjà de traquer depuis plusieurs semaines et qui ont conduit à la fermeture de certaines pages également sur le territoire italien il y a quelques semaines.

