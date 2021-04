Facebook supprime des centaines de faux comptes liés à un groupe d’exil iranien, une ferme de trolls en Albanie

07 avr.2021 10:15:45 IST

Facebook a déclaré mardi avoir supprimé des centaines de faux comptes liés à un groupe d’exil iranien et à une ferme de trolls en Albanie. Les comptes ont publié un contenu critiquant le gouvernement iranien et soutenant Mujahedeen-e-Khalq, un groupe dissident connu sous le nom de MEK. Dans de nombreux cas, les comptes Facebook et Instagram utilisaient de faux noms de profil et de fausses photos.

Facebook a déterminé que les comptes étaient gérés à partir d’un seul endroit en Albanie par un groupe de personnes travaillant pour le compte de l’OMPI. Facebook a trouvé d’autres indices révélateurs suggérant une soi-disant ferme de trolls, dans laquelle les travailleurs sont souvent payés pour publier du contenu, y compris de la désinformation, sur les médias sociaux. Facebook dit qu’il supprime ces comptes en fonction de leur comportement, et non du contenu qu’ils publient.

D’une part, les chercheurs ont constaté que l’activité semblait suivre la journée de travail en Europe centrale, avec des postes reprenant après 9 heures du matin, ralentissant à la fin de la journée et avec une pause notable à l’heure du déjeuner. Facebook, cependant, a déclaré qu’il n’avait pas trouvé de preuves que des personnes étaient payées.

«Même les trolls ont besoin de manger», a déclaré Ben Nimmo, qui travaille sur les enquêtes mondiales de renseignement sur les menaces de Facebook, lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes mardi.

Le Conseil national pour la résistance en Iran, un groupe parapluie qui comprend l’OMPI, a déclaré dans un communiqué qu’aucun compte affilié à lui ou à l’OMPI n’avait été supprimé. Le groupe a également nié l’existence d’une ferme de trolls albanaise affiliée à l’OMPI.

MEK est un groupe de premier plan opposé au gouvernement iranien. Il a tué des Américains avant la révolution islamique de 1979 et a été qualifié d’organisation terroriste par le département d’État jusqu’en 2012. Néanmoins, des politiciens américains des deux partis, dont Rudy Giuliani et Newt Gingrich, ont prononcé des discours rémunérés devant l’OMPI dans le passé.

Le réseau de faux comptes a été le plus actif en 2017 et à nouveau fin 2020, a déclaré Facebook. Au total, plus de 300 comptes, pages et groupes sur Facebook et Instagram ont été supprimés dans le cadre de l’action de l’entreprise. Environ 112 000 personnes ont suivi un ou plusieurs comptes Instagram.

Dans certains cas, les faux comptes utilisaient des photos de célébrités iraniennes ou de dissidents décédés. Un petit nombre des comptes Instagram les plus récents semblent avoir utilisé des photos de profil générées par ordinateur.

.

