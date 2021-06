Facebook Smartwatch arrive : c’est ce qui la distingue d’Apple Watch and Co. – 45secondes.fr.de

On sait depuis un certain temps que l’équipe de Mark Zuckerberg envisage une smartwatch. Maintenant, cependant, certains détails sont apparus qui diffèrent considérablement des fonctions d’autres montres intelligentes.

Selon le magazine en ligne The Verge, la smartwatch Facebook est bien plus qu’on ne le pensait. Par conséquent, il ne devrait pas s’agir d’une montre normale compatible avec Internet et les applications. Au lieu de cela, cela pourrait apporter une fonctionnalité de caméra intéressante, car la smartwatch Facebook devrait avoir un écran dans lequel il n’y a pas seulement une, mais deux caméras. Un à l’avant, qui est comparable à l’objectif selfie des smartphones, et un à l’arrière, qui devrait en avoir plus.

Quelle est la qualité des caméras de la Smartwatch Facebook ?

La caméra frontale de la future smartwatch Facebook devrait être principalement utilisée pour la visiophonie ou pour un ou deux selfies. Le meilleur appareil photo à l’arrière, en revanche, est disponible pour les photos à plus haute résolution. L’essentiel à propos de la smartwatch est le fait que vous n’avez pas besoin de retirer la montre entière si vous voulez prendre une photo avec l’objectif à l’arrière. Au lieu de cela, il suffit de déconnecter simplement le module de caméra de la smartwatch. De plus, les photos que vous prenez avec la montre devraient pouvoir être partagées immédiatement sur Facebook et Instagram.

En plus de la fonction caméra, Facebook devrait également proposer un suivi de la santé. Vous pourriez alors prendre votre pouls, par exemple. La montre serait disponible en blanc, noir et or et coûterait environ 400 €. La sortie de la smartwatch Facebook est attendue pour l’été 2022. Reste à savoir si la montre pourra l’emporter face à la forte concurrence.









