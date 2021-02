Facebook signe des accords préliminaires avec trois éditeurs de presse australiens après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les médias

26 févr.2021 08:45:48 IST

Facebook a annoncé vendredi des accords préliminaires avec trois éditeurs australiens, un jour après la Le Parlement a adopté une loi cela ferait payer les géants du numérique pour les informations. Facebook a déclaré que des lettres d’intention avaient été signées avec des organisations de presse indépendantes Private Media, Schwartz Media et Solstice Media. Les accords commerciaux sont soumis à la signature d’accords complets dans les 60 prochains jours, selon un communiqué de Facebook. « Ces accords apporteront à Facebook une nouvelle gamme de journalisme haut de gamme, y compris certains contenus précédemment soumis à un paywall », indique le communiqué.

La directrice générale de Schwartz Media, Rebecca Costello, a déclaré que l’accord aiderait son entreprise à continuer à produire du journalisme indépendant. « Il n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui d’avoir une pluralité de voix dans la presse australienne », a déclaré Costello.

Le directeur général de Private Media, Will Hayward, a déclaré que le nouvel accord reposait sur un partenariat Facebook existant.

Le Parlement australien a adopté jeudi les derniers amendements au soi-disant code de négociation des médias d’information.

En échange de ces changements, Facebook a accepté de lever une interdiction de six jours imposée aux Australiens d’accéder et de partager des informations. L’accès aux sites d’information australiens n’a semblé être entièrement rétabli que vendredi.

Google, le seul autre géant numérique visé par la législation, a déjà conclu des accords de licence de contenu, ou est sur le point de conclure des accords, avec certains des plus grands éditeurs de nouvelles d’Australie, dont Rupert Murdoch’s News Corp. et Seven West Media.

Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré que la nouvelle loi australienne était essentielle pour les accords que les entreprises médiatiques australiennes étaient en train de négocier avec les deux portes d’accès à Internet. En vertu de la loi, si une plate-forme ne parvient pas à un accord avec une entreprise de presse, un groupe d’arbitrage peut être nommé pour fixer un prix juridiquement contraignant pour le journalisme. «Les géants mondiaux de la technologie changent le monde, mais nous ne pouvons pas les laisser diriger le monde», a déclaré Morrison aux journalistes.

«Les gens dans les sociétés libres comme l’Australie, qui vont aux urnes et qui vont voter, c’est qui devrait diriger le monde», a ajouté Morrison.

Le vice-président des affaires mondiales de Facebook, Nick Clegg, a critiqué mercredi News Corp dans un article sur les réseaux sociaux critiquant la loi australienne, qui vise à fixer un prix équitable pour le journalisme australien affiché sur les plates-formes numériques. «Il est ironique que certains des plus grands éditeurs qui ont longtemps plaidé pour des marchés libres et des entreprises commerciales volontaires semblent maintenant être en faveur de la fixation des prix parrainée par l’État», a écrit l’ancien vice-premier ministre britannique.

Le président exécutif de News Corp Australia, Michael Miller, a déclaré la semaine dernière que son entreprise avait des négociations salariales avec Facebook.

«Ayant été quelqu’un qui a traité avec Facebook au cours des derniers mois, nous avons quelques semaines où nous obtenons un bon engagement et pensons que nous progressons, puis vous obtenez le silence. Je pense que la porte est toujours ouverte », a déclaré Miller lors d’une enquête du Sénat sur la diversité des médias australiens.

News Corp possède la plupart des principaux journaux australiens, et certains analystes affirment que l’empire médiatique international basé aux États-Unis est le moteur du gouvernement conservateur australien qui fait payer Facebook et Google. News Corp a annoncé un accord de grande envergure avec Google couvrant les opérations aux États-Unis et en Grande-Bretagne ainsi qu’en Australie.

