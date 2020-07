Facebook, ses vidéos et ses droits d’auteur: resserre ses mesures pour les nouveaux téléchargements mais ne ferme pas les groupes avec des dizaines de films

Avec une simple recherche Google, vous pouvez atteindre divers groupes Facebook dans lesquels afficher, sur la plate-forme elle-même, plusieurs dizaines de films et séries complètes. L’auteur de ces mots a trouvé en moins de trois minutes «Goodfellas», de Scorsese, «Une histoire du Bronx», de Robert de Niro, et la quatrième saison de l’anime japonais «Attack on Titan».

Quelque chose de frappant car si ces groupes existent avec, semble-t-il, une impunité totale pour les utilisateurs actuels de Facebook Supprime les publications et bloque les pages pour inclure seulement cinq secondes de contenu protégé par des droits d’auteur dans vos vidéos.

Une question de délais

Face à cette dualité, et remis en question par Xataka à cet égard, Facebook est resté silencieux et s’est protégé en faisant ses meilleurs efforts pour protéger le contenu des auteurs avec des outils tels que Right Manager et Audiable Magic, le programme de notification et de suppression et le récidivistes. Tous, il faut le noter, assez passif et seulement efficace si le titulaire du droit d’auteur crée une bibliothèque avec son contenu sur le réseau social lui-même afin que les algorithmes, par comparaison, puissent détecter l’infraction.

«Une personne qui télécharge une vidéo avec des fragments de films ou de chansons, les leurs et ceux des autres, peut demander le droit d’auteur de leur vidéo sur Facebook. Mais, par défaut, si vous ne le demandez pas, ce réseau social ne les reconnaît pas automatiquement. Une fois terminé, il faut environ 48 heures pour être reconnu », explique José Lozano, directeur du Master en Community Manager à l’IEBS Business School, à Xataka.

La manque d’initiative Facebook et le fait qu’Audiable Magic et Right Manager ont commencé à fonctionner en 2015 et 2016, respectivement, expliquent qu’une partie du contenu qui était déjà sur la plate-forme est toujours active alors que les vidéos actuellement chargées ont plus de restrictions, car dans ce les auteurs ont pu enregistrer leurs œuvres dans les bibliothèques Facebook.

Une autre raison pour laquelle il y a tant de contenu sous copyright téléchargé sur Facebook est que vos outils ne sont pas rétroactifsPar conséquent, dans le cas des vidéos déjà publiées, il n’intervient que si les auteurs des œuvres eux-mêmes le dénoncent. Sinon, ils restent sur la plate-forme sans problème.

“La grande différence entre les systèmes YouTube et Facebook est que ce dernier n’est pas rétroactif, et c’est de là que peut venir le problème. Parce qu’il peut y avoir des groupes sur Facebook qui sont là depuis longtemps avec des films et des séries et le système ne les détecte pas si les propriétaires eux-mêmes ne les recherchent pas», Explique Victoriano Darias, directeur du Master en Propriété Intellectuelle et Droit des Nouvelles Technologies à l’Université Internationale de La Rioja (UNIR).

La nouvelle réglementation européenne

Malgré la nature réactive de Facebook vis-à-vis du contenu protégé par le droit d’auteur, leur passivité pourrait être encore plus élevée si une nouvelle directive européenne sur le droit d’auteur n’a pas été publiée en 2019 qui donnera une plus grande responsabilité aux plateformes de cette nature pour le contenu protégé partagé sur elles. Parce que, avec la réglementation en vigueur, les responsables de la violation du droit d’auteur sont les utilisateurs qui téléchargent les vidéos, et non le site Web qui les héberge.

«La directive sur le commerce électronique dans l’Union européenne approuvée en 2000, et toujours en vigueur, n’imposait pas aux fournisseurs de services numériques l’obligation générale de surveiller les données qu’ils transmettent ou stockent, ni de rechercher activement des faits ou des circonstances qui impliquent des activités illégales. En d’autres termes, Les services d’intermédiation en ligne tels que Facebook étaient exonérés de responsabilité pour les informations qu’ils transmettent, stockent ou fournissent., à moins qu’un juge ou l’administration compétente ne le demande pour mettre fin à une infraction », explique Ricardo Oliva, avocat expert en droit numérique et associé gérant d’Algoritmo Legal.

Maintenant, cependant, avec la nouvelle directive, l’Europe exigera beaucoup plus de responsabilité de la part de plateformes comme Facebook. Ainsi, l’article 17 dudit règlement, 2019/790 du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, dispose que «les fournisseurs de services, pour partager des contenus en ligne, effectuer un acte de communication au public lorsqu’ils offrent aux utilisateurs l’accès à des œuvres protégées pour le droit d’auteur ».

De cette manière, la norme établit leur responsabilité dans cette transmission de contenus protégés par le droit d’auteur, stipule que pour le faire légalement, ils devront obtenir l’autorisation des propriétaires sous la forme d’une licence et, s’ils ne l’obtiennent pas ou empêchent sa diffusion, “sera responsable des actes de communication non autorisés au public”

Sauf si les plateformes démontrent qu’elles ont fait leurs meilleurs efforts pour empêcher le contenu d’être disponible ou ont agi rapidement lors de la réception d’une notification des ayants droit pour désactiver l’accès aux œuvres ou les retirer de leurs sites Web. Une exception que Facebook s’est assurée de rencontrer Right Manager et Audiable Magic.

Le strict minimum pour éviter les pénalités

Malgré le fait que la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique ait été approuvée en 2019, le projet de sa proposition a été présenté à la Commission européenne en 2016 et des travaux de rédaction avaient été menés il y a plusieurs années. Pour ce que Ce n’est pas un hasard si, à peu près au même moment, Facebook a créé Right Manager et a commencé à collaborer avec Audiable Magic..

«La directive oblige ces plateformes à apporter des solutions. Ils ne peuvent pas risquer de voir ce que c’est quand il est publié et comment la jurisprudence évolueParce qu’alors, du jour au lendemain, votre modèle commercial risque de ne pas être viable. Depuis des années, ils travaillent, avec un peu de réticence et pas à la vitesse souhaitée par les titulaires de droits d’auteur, pour donner plus de protection aux titulaires de droits d’auteur », explique Darias.

Et dans des termes similaires Oliva s’exprime à cet égard: «Les services juridiques d’entreprises telles que Facebook ils savent que cette directive arrive, c’est pourquoi ils ont récemment imposé des restrictions plus sévères”

Ainsi, Facebook se prépare depuis plusieurs années à répondre aux exigences de cette nouvelle législation, qui doit être transposée dans la réglementation espagnole avant le 7 juin 2021, date limite pour que ses mesures soient effectives en Espagne. Donc si le réseau social il n’est pas plus actif et plus énergique de protéger le contenu protégé par le droit d’auteur sur sa plate-forme parce qu’il considère qu’il n’est pas nécessaire de se conformer à la loi et fait le strict minimum pour ne pas être pénalisé, assurent certains des experts consultés par Xataka.

“Je crois que Facebook ne prend pas toutes les mesures possibles. Et il ne le fait pas parce qu’il est pratique que ce contenu soit là, parce que son affaire est de rester, et plus vous êtes longtemps, plus il y a de chances qu’une annonce soit diffusée. Ils disent une chose publiquement mais ensuite ils en font une autre, comme ils l’ont fait à maintes reprises », explique Enrique Aldaz, expert en marketing digital à l’agence Aby Group.

Pour d’autres, cependant, la raison de cette disparité des critères est davantage liée à la complexité du processus de suivi et incapacité de Facebook pour gérer tout le matériel qui a été téléchargé sur votre plateforme.

«Le processus de localisation, de demande de suppression, d’analyse par la plateforme de ladite demande et, enfin, de suppression du contenu protégé par des droits de propriété intellectuelle publié sans autorisation est complexe et dans de nombreuses occasions plus lent qu’il ne serait souhaitable. Mais Ni Facebook ni les ayants droit n’établissent de différences entre certains contenus et d’autresc’est-à-dire que certains se retirent simplement avant d’autres car ce processus se termine plus tôt », soulignent-ils auprès de l’Association pour le développement de la propriété intellectuelle (Adepi).

Enfin, la régulation régionale doit également être prise en compte. La législation européenne resserrera ses critères pour les contenus protégés par le droit d’auteur sur le Vieux Continent, mais dans d’autres territoires, les règles sont encore laxistes et la permissivité est plus grande. Et comme Facebook est un réseau mondial, n’importe qui peut accéder à ce contenu depuis des régions moins strictes avec des droits d’auteur. “La dualité peut également être due à des différences dans la réglementation de la propriété intellectuelle dans différents pays»déclare Lorena Blasco-Arcas, directrice du Master Marketing & Digital Media à l’ESCP Business School.