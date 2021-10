in

29 octobre 2021 09:49:03 IST

Facebook a changé sa raison sociale en Meta dans le cadre d’un changement de marque majeur.

Le PDG du géant des médias sociaux, Mark Zuckerberg, a fait cette annonce jeudi lors de la conférence de réalité augmentée et virtuelle Facebook Connect, où il a déclaré que son entreprise se rebaptisait Meta dans le but d’englober sa vision de la réalité virtuelle pour l’avenir, ce que Zuckerberg appelle le métavers.

Annoncer @Méta — le nouveau nom de la société Facebook. Meta aide à construire le métaverse, un endroit où nous jouerons et nous connecterons en 3D. Bienvenue dans le prochain chapitre de la connexion sociale. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD – Méta (@Meta) 28 octobre 2021

« J’ai beaucoup réfléchi à notre identité alors que nous commençons ce prochain chapitre. Facebook est l’un des produits les plus utilisés de l’histoire du monde », a déclaré Zuckerberg jeudi. « C’est une marque emblématique des médias sociaux, mais de plus en plus, elle n’englobe plus tout ce que nous faisons.

« Aujourd’hui, nous sommes considérés comme une entreprise de médias sociaux », a-t-il ajouté, « mais dans notre ADN, nous sommes une entreprise qui construit des technologies pour connecter les gens. Et le métaverse est la prochaine frontière, tout comme les réseaux sociaux l’étaient lorsque nous avons commencé. «

Zuckerberg, qui a dit qu’il aimait étudier les classiques à l’école, a déclaré que le nom était inspiré du mot grec meta, qui signifie « au-delà ». « Pour moi, cela symbolise qu’il y a toujours plus à construire. »

Pour ceux qui ne comprennent toujours pas, le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a publié cette vidéo, expliquant ce qu’est le métaverse et ce que Facebook, propriétaire d’Instagram, prévoit de faire. Comme il le dit, « l’idée est de créer un Internet lorsque vous n’êtes pas connecté mais que vous êtes dans… une expérience plus immersive ».

Qu’est-ce qui change chez Facebook ?

Le changement ne s’applique pas à ses plateformes individuelles, telles que Facebook, Instagram et Whatsapp, mais uniquement à la société mère qui les possède.

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, c’est très similaire à ce que Google a fait en 2015 lorsqu’ils ont restructuré sa société, en appelant sa société mère Alphabet. Cela n’a malheureusement pas pris.

La société a également dévoilé jeudi un nouveau panneau à son siège social de Menlo Park, en Californie, remplaçant son logo « J’aime » avec une forme bleue à l’infini. Facebook n’a annoncé aucun changement de direction jeudi. Mais sur la page Facebook personnelle de Zuckerberg, l’intitulé de son poste a été changé en : « Fondateur et PDG de Meta ».

Dans un article de blog soulignant le changement, Zuckerberg a écrit que la structure de l’entreprise ne changerait pas, mais la façon dont elle présenterait ses résultats financiers. « En commençant par nos résultats pour le quatrième trimestre 2021, nous prévoyons de rendre compte de deux segments opérationnels : la famille d’applications et les laboratoires de réalité », a-t-il expliqué. « Nous avons également l’intention de commencer à négocier sous le nouveau téléscripteur que nous avons réservé, MVRS, le 1er décembre. L’annonce d’aujourd’hui n’affecte pas la façon dont nous utilisons ou partageons les données.

Autres annonces faites par Meta

En plus de son changement de nom, Meta a également annoncé un prochain casque de réalité virtuelle appelé Project Cambria, un produit haut de gamme disponible l’année prochaine à un prix plus élevé que le casque Quest 2 à 299 €, a déclaré la société dans un article de blog.

Meta a également annoncé le nom de code de ses premières lunettes intelligentes entièrement compatibles AR : Project Nazare. Les lunettes sont « encore dans quelques années », a déclaré la société dans un article de blog et Zuckerberg a noté, « nous avons encore du chemin à parcourir avec Nazare, mais nous faisons de bons progrès ».

Qu’est-ce que Meta exactement ?

Alors, alors que nous nous habituons à Meta, comprenons également ce que cela signifie et pourquoi Zuckerberg a choisi ce nom pour son entreprise.

Pour les personnes confrontées à des défis technologiques, le terme « métavers » fait référence aux espaces numériques, qui sont rendus plus réalistes par l’utilisation de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée.

Zuckerberg a déjà suggéré que le métaverse serait l’avenir de l’entreprise et parle du métaverse depuis juillet.

Le mot à la mode, inventé pour la première fois dans un roman dystopique trois décennies plus tôt, est populaire dans la Silicon Valley et a été référencé par d’autres entreprises technologiques telles que Microsoft.

Décrivant ses plans, Zuckerberg a déclaré qu’il s’attend à ce que le métaverse atteigne un milliard de personnes au cours de la prochaine décennie. Il a décrit des plans futuristes pour créer un monde numérique, dans lequel les utilisateurs se sentiront les uns avec les autres et auront un « sentiment de présence » bien qu’ils soient éloignés les uns des autres.

Le métaverse est la prochaine évolution du lien social. C’est un projet collectif qui sera créé par des personnes du monde entier, et ouvert à tous. Vous pourrez socialiser, apprendre, collaborer et jouer d’une manière qui va au-delà de ce qui est possible aujourd’hui. pic.twitter.com/655yFRm8yZ – Méta (@Meta) 28 octobre 2021

La plate-forme permettrait aux utilisateurs de personnaliser leurs avatars et leurs espaces numériques, en décorant un bureau numérique avec des images, des vidéos et même des livres. La présentation imaginait des utilisateurs invitant virtuellement des amis, deux personnes assistant à un concert ensemble malgré le fait qu’elles soient à l’autre bout du monde et des collègues faisant des présentations de travail à distance.

« Quand j’envoie une vidéo à mes parents avec mes enfants, ils vont avoir l’impression qu’ils sont dans le bon moment sans que nous regardions par une petite fenêtre », a-t-il déclaré.

Un effort de rebranding ?

Pour beaucoup, le changement de nom semble être une tentative de changer le sujet des Facebook Papers, une mine de documents divulguée ainsi surnommée par un consortium d’organisations de presse qui incluent The Associated Press.

Bon nombre de ces documents, décrits pour la première fois par l’ancienne employée de Facebook devenue dénonciatrice, Frances Haugen, ont révélé comment Facebook a ignoré ou minimisé les avertissements internes concernant les conséquences négatives et souvent néfastes que ses algorithmes provoquaient à travers le monde.

Les Presse associée a cité Laura Ries, consultante en marketing, déclarant: « Ils ne peuvent pas quitter le réseau social avec un nouveau nom d’entreprise et parler d’un futur métavers. »

Elle a comparé le nom Meta au moment où BP s’est rebaptisé Beyond Petroleum pour échapper aux critiques selon lesquelles cela nuisait à l’environnement.

La société a eu plusieurs coups à sa réputation – des rapports selon lesquels Facebook a participé à des recherches qui ont montré qu’Instagram nuisait à la santé mentale des adolescents à même la dissimulation d’informations importantes sur la désinformation sur les vaccins aux décideurs politiques pendant la pandémie.

Il a également été critiqué pour avoir fait très peu pour freiner les discours de haine.

Certains des plus grands critiques de Facebook ne semblaient pas impressionnés. Le Real Facebook Oversight Board, un groupe de surveillance axé sur l’entreprise, a annoncé qu’il conserverait son propre nom.

« Changement de nom ne change pas la réalité : Facebook détruit notre démocratie et est le premier colporteur de désinformation et de haine au monde », a déclaré le groupe dans un communiqué. « Leur changement de nom insensé ne doit pas détourner l’attention de l’enquête, de la réglementation et une surveillance indépendante était nécessaire pour tenir Facebook responsable.

L’entreprise tente de « détourner la conversation de ses problèmes actuels vers le métaverse, ce qui est passionnant et futuriste », a déclaré Anne Olderog, associée principale du cabinet de conseil Vivaldi avec 20 ans d’expérience en stratégie de marque. Interne du milieu des affaires.

Elle a qualifié cela de « mouvement brillant » parce que « vraiment, personne ne comprend » le métavers. Cependant, elle a ajouté que le public pouvait « certainement voir à travers des choses comme ça à ce stade ».

« Le fait que Zuckerberg ait jeté son dévolu sur le soi-disant » métaverse » alors que les sociétés du monde entier se démènent pour atténuer la myriade de dommages causés par ses plateformes montre à quel point Facebook est déconnecté des vraies personnes « . Imran Ahmed, PDG du Center for Countering Digital Hate, a été cité par Le gardien.

Mais cela n’arrête pas Zuckerberg, apparemment impatient de passer à sa prochaine grande affaire alors que crise après crise émerge dans l’entreprise qu’il a créée.

Avec les contributions des agences

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂