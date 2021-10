Facebook se rebaptise Meta, rebaptisant l’une des marques les plus reconnaissables au monde

29 octobre 2021 09:28:48 IST

San Francisco : Facebook a pris de l’importance au cours des deux dernières décennies avec l’une des marques les plus reconnaissables au monde : une grande lettre F bleu et blanc.

Plus maintenant. Jeudi, le géant des réseaux sociaux a fait un pas indubitable vers une refonte, en réduisant l’importance du nom de Facebook et en se rebaptisant Meta. Le changement s’est accompagné d’un nouveau logo d’entreprise conçu comme un symbole en forme d’infini légèrement de travers. Facebook et ses autres applications, telles qu’Instagram et WhatsApp, resteront, mais sous l’égide de Meta.

Cette décision ponctue la façon dont le PDG Mark Zuckerberg envisage de recentrer son entreprise de la Silicon Valley sur ce qu’il considère comme la prochaine frontière numérique, à savoir l’unification de mondes numériques disparates en quelque chose appelé le métavers. Dans le même temps, renommer Facebook peut aider à éloigner l’entreprise des nombreuses controverses sur les réseaux sociaux auxquelles elle est confrontée, y compris la façon dont il est utilisé pour diffuser des discours de haine et de désinformation.

« J’ai beaucoup réfléchi à notre identité » avec ce nouveau chapitre, a déclaré Zuckerberg, s’exprimant jeudi lors d’un événement virtuel pour présenter les paris technologiques de Facebook du futur. « Au fil du temps, j’espère que nous serons perçus comme une entreprise métaverse. »

Avec le changement, Zuckerberg a télégraphié que son entreprise allait au-delà des réseaux sociaux d’aujourd’hui, sur lesquels Facebook s’est construit depuis sa création il y a 17 ans. Avoir Facebook comme nom d’entreprise alors que l’entreprise possédait désormais de nombreuses applications et visait fondamentalement à connecter les gens n’était plus tenable, a-t-il déclaré.

C’était particulièrement le cas, a déclaré Zuckerberg, alors que Facebook s’est engagé à créer un univers composite mêlant des mondes en ligne, virtuels et augmentés que les gens peuvent traverser de manière transparente. Il a déclaré que ce concept, connu sous le nom de métaverse, peut être la prochaine plate-forme sociale majeure et que plusieurs entreprises technologiques le construiront au cours des 10 prochaines années. Lundi, Facebook avait signalé son intention d’être un acteur important en séparant ses activités de réalité virtuelle et de réalité augmentée en une division connue sous le nom de Facebook Reality Labs.

Mais faire de Facebook une entreprise métaverse prendra du temps car le concept est théorique et peut prendre des années à réaliser. Facebook et ses applications sœurs restent également une entreprise géante, générant plus de 86 milliards de dollars de revenus annuels et servant plus de 3,5 milliards de personnes dans le monde.

Le moment du changement de nom présente un double avantage. Facebook a été aux prises avec certains des examens les plus intenses de son histoire ces dernières semaines. Les législateurs et le public ont critiqué son application de partage de photos Instagram pour avoir nui à l’estime de soi de certains adolescents et l’entreprise a été confrontée à des questions sur son rôle dans l’amplification de la désinformation et l’agitation avec un contenu incendiaire.

Le tollé a atteint son paroxysme après que Frances Haugen, une ancienne employée de Facebook, a divulgué des documents internes qui montraient à quel point l’entreprise était au courant des effets néfastes qu’elle provoquait. Les conclusions des documents de Haugen ont d’abord été publiées par le Wall Street Journal, puis par d’autres médias, dont le New York Times.

Les révélations ont conduit à une multitude d’audiences du Congrès, ainsi qu’à un examen juridique et réglementaire. Lundi, Haugen s’est entretenu avec des législateurs britanniques au Parlement et les a exhortés à réglementer Facebook. Mardi, Facebook a demandé à ses employés de « préserver les documents et communications internes depuis 2016 » qui concernent ses activités, car les gouvernements et les organes législatifs avaient ouvert des enquêtes sur ses opérations.

Les changements de marque d’entreprise sont rares mais ont un précédent. Ils ont généralement été utilisés pour signaler la réorganisation structurelle d’une entreprise ou pour éloigner une entreprise d’une réputation toxique.

En 2015, Google s’est restructuré sous une nouvelle société mère, Alphabet, se divisant en sociétés distinctes pour mieux différencier son activité de recherche sur Internet des paris sur la lune qu’elle faisait dans d’autres domaines. En 2011, Netflix a annoncé son intention de scinder son activité vidéo en deux parties, renommant brièvement sa branche DVD par courrier en Qwikster.

Après que The Verge a rapporté la semaine dernière que Facebook pourrait changer de nom, les médias sociaux ont fait irruption avec des comparaisons moins souhaitables. Certains ont rappelé comment Philip Morris, un géant du tabac, s’est rebaptisé Altria Group en 2001 après des années de dégradation de sa réputation sur les coûts de santé et les effets des cigarettes sur le public américain.

Nicholas Clegg, vice-président de Facebook pour la politique mondiale et les communications, a rejeté les comparaisons, les qualifiant de « extrêmement trompeuses ».

Le changement de nom de Facebook est en grande partie cosmétique. Il commencera à être négocié sous le symbole boursier MVRS à partir du 1er décembre. La société rebaptisera également certains de ses produits de réalité virtuelle en Meta, s’éloignant du nom de marque d’origine d’Oculus.

La société n’a pas été restructurée et aucun changement de direction n’a été annoncé. Zuckerberg reste également PDG et président. Il détient le droit de vote majoritaire sur tout changement susceptible d’avoir un impact sur l’avenir de l’entreprise.

« Peu importe comment Mark Zuckerberg l’appelle, elle restera Zuckerberg Inc. jusqu’à ce qu’il renonce à un certain pouvoir et cède à une gouvernance d’entreprise fonctionnelle », a déclaré Jennifer Grygiel, professeure agrégée et chercheuse en médias sociaux à l’Université de Syracuse.

Pendant des mois, Facebook s’est préparé à l’annonce du métaverse. L’année dernière, il a sorti ses nouveaux casques de réalité virtuelle, Oculus Quest 2. En août, il a dévoilé un service de réalité virtuelle appelé Horizon Workrooms, une salle de réunion virtuelle où les personnes utilisant les casques de réalité virtuelle peuvent se réunir comme si elles étaient à un -personne réunion de travail. Et en septembre, il a annoncé une nouvelle ligne de lunettes avec Ray-Ban, qui peut enregistrer des vidéos.

Ces produits sont tous des morceaux du métavers, ce que Zuckerberg a reconnu jeudi ressemblait à de la «science-fiction».

Andrew Bosworth, directeur de la technologie de Facebook, a également déclaré que le métaverse aurait besoin d’importantes percées technologiques et que la société travaillait sur de nouvelles versions de matériel de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour les rendre plus petits, moins chers et plus immersifs.

Même ainsi, Zuckerberg a présenté jeudi l’idée comme « le successeur de l’Internet mobile » et a déclaré que les appareils mobiles ne seraient plus les points focaux. Les blocs de construction du métaverse étaient également déjà disponibles, a-t-il déclaré. Lors d’une démonstration, il a montré un avatar numérique de lui-même qui a été transporté dans différents mondes numériques tout en parlant à ses amis et à sa famille, peu importe où ils se trouvent sur la planète.

« Vous allez vraiment vous sentir comme si vous étiez là avec d’autres personnes », a-t-il déclaré. « Vous n’allez pas être enfermé dans un monde ou une plate-forme. »

Zuckerberg a déclaré que la création du métaverse nécessiterait du travail dans différentes entreprises technologiques, de nouvelles formes de gouvernance et d’autres éléments qui ne viendraient pas à court terme. Mais il a exposé plusieurs domaines où le métaverse serait applicable, citant les jeux vidéo, le fitness et le travail.

Zuckerberg a présenté Horizon Workrooms, un produit de salle de conférence virtuelle, où les collègues pouvaient travailler ensemble à distance sur différents projets qu’ils auraient pu réaliser auparavant au bureau. Il a parlé de plusieurs jeux vidéo immersifs. Et il a fait la démonstration d’Horizon Worlds, un réseau social basé sur la réalité virtuelle, où les amis et la famille pouvaient se réunir et interagir.

Le succès dépendra en partie du fait d’attirer d’autres personnes pour créer de nouvelles applications et de nouveaux programmes qui fonctionnent dans le métaverse. Comme pour l’économie des applications mobiles, les utilisateurs sont plus susceptibles de rejoindre de nouveaux écosystèmes informatiques s’ils disposent de programmes et de logiciels à utiliser.

En conséquence, Zuckerberg a déclaré qu’il continuerait à offrir des services gratuits ou à faible coût aux développeurs et investirait pour attirer plus de développeurs grâce à des fonds de créateurs et à d’autres injections de capital. Entre autres choses, Facebook a affecté 150 millions de dollars aux développeurs qui créent de nouveaux types d’applications et de programmes d’apprentissage immersif.

« Nous nous y engageons pleinement », a-t-il déclaré. « C’est le prochain chapitre de notre travail. »

Mike Isaac vers 2021 The New York Times Company

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂