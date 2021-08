Etc-shop - Ensemble de 6 LED Plafonnier encastré au plafond Spot chromé Projecteur de salle de travail en carton endommagé

description Ce projecteur encastré de couleur chrome convainc à bien des égards. Grâce à sa conception bien pensée, il peut être intégré de manière universelle dans tous les espaces de vie possibles, avec la plus grande satisfaction. Par rapport aux luminaires classiques, les émetteurs à LED consomment très peu d'électricité et consomment même moins d'énergie que les lampes à économie d'énergie. Cela protège non seulement l'environnement, mais aussi votre portefeuille. Une ampoule LED de haute qualité et à économie d'énergie est installée en permanence. La livraison comprend six lumières! L'article est entièrement fonctionnel et comme neuf. Seul l'emballage peut être endommagé. Détails light • Type de lampe: Spot encastré • Matériel: plastique, chrome • Couleur: chrome, blanc • Degré de protection: IP20 • Transformateur inclus: Oui • Longueur x largeur x hauteur en cm: 8,4 x 8,4 x 1,5 • Hauteur totale en cm: 5 • Section en cm: 6.5 • Profondeur d'installation en cm: 12 • Illuminant: 1x