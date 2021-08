Facebook réorganise la page Paramètres de l’application mobile pour une meilleure expérience utilisateur

09 août 2021 16:42:54 IST

Facebook a annoncé quelques changements pour ses utilisateurs Android, iOS, Web mobile et FB Lite. Ces changements sont principalement dans le menu de configuration de l’application. « Nous nous efforçons de concevoir des produits et des fonctionnalités dans le respect de la confidentialité. Cela signifie en partie que les informations et les outils sont accessibles et faciles à trouver. Nous sommes convaincus que cette nouvelle page de paramètres permettra aux utilisateurs de visiter plus facilement leurs paramètres, de trouver ce qu’ils sont venus pour, et faire les changements qu’ils veulent », déclare le blog de l’entreprise.

Le menu des paramètres est repensé pour le rendre plus simplifié. Auparavant, les paramètres étaient répartis dans différentes sections, mais maintenant, pour rendre les choses moins confuses, ils seront divisés en moins de catégories. Ces catégories incluent le compte, les préférences, le public et la visibilité, les autorisations, vos informations, les normes de la communauté et les politiques légales.

Les utilisateurs recevront également un nouveau raccourci pour la vérification de la confidentialité qui sera placé en haut de la page Paramètres. Le paramètre Fil d’actualité est désormais disponible dans les « Préférences ». Il était auparavant placé dans une catégorie plus petite. Facebook a également annoncé quelques améliorations pour la fonction de recherche de paramètres afin que les utilisateurs puissent facilement trouver les paramètres même s’ils ne connaissent pas le nom ou l’emplacement exact du paramètre qu’ils recherchent.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂