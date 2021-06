Facebook prévoit probablement une smartwatch avec deux caméras

Facebook semble travailler sur une smartwatch innovante. Il aura probablement un appareil photo à l’avant pour les appels vidéo et un appareil photo à l’arrière pour les photos et vidéos. La montre peut être détachée du cadre en acier du bracelet afin que l’utilisateur puisse prendre des photos avec la caméra arrière.

Il est censé y avoir des accessoires de fournisseurs tiers. Cela signifie que la montre connectée, qui a été détachée du cadre, pourrait être attachée à un sac à dos, écrit The Verge, faisant référence à des initiés anonymes. Il peut également être utilisé comme une caméra d’action. La montre Facebook devrait également proposer un moniteur de fréquence cardiaque et apporter des fonctions fitness classiques. La connectivité LTE doit également être prévue pour que la smartwatch puisse être utilisée indépendamment du smartphone.

Future Facebook Smartwach comme télécommande pour lunettes AR

La smartwatch Facebook devrait arriver sur le marché en blanc, noir et or. Les futures versions de la montre intelligente pourraient servir de télécommande pour les lunettes de réalité augmentée prévues par Facebook. C’est dans ce but que Facebook a acquis CTRL-labs. La startup a présenté des bracelets qui peuvent contrôler un ordinateur au moyen de mouvements du poignet.

Facebook voudrait contourner Apple et Google

Le prix de la smartwatch devrait être de 400 dollars, ce qui serait beaucoup pour un produit de niche. Le prix pourrait encore changer et l’ensemble du développement de la smartwatch pourrait également être interrompu. Apparemment, Facebook veut contourner les principaux fournisseurs de systèmes d’exploitation pour smartphones, Apple et Google, avec ses propres produits. Surtout, Apple veut rendre la collecte de données plus difficile via Facebook et d’autres applications. Les montres connectées avec caméras n’ont jusqu’à présent pas réussi à s’imposer. Reste à savoir si Facebook veut vraiment lancer une smartwatch.