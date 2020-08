Facebook prévoit d’introduire la fonctionnalité “ Facebook News ” en Inde d’ici l’année prochaine

Tendance FP27 août 2020 14:07:46 IST

Section d’actualités personnalisée de Facebook sous Facebook News a été lancé pour les utilisateurs des États-Unis en juin de cette année. Suite à une réponse positive, la société étend désormais la fonctionnalité aux applications Facebook dans d’autres pays, dont l’Inde.

Dans un blog d’entreprise, Campbell Brown, vice-président des partenariats mondiaux pour les nouvelles chez Facebook, a déclaré: «Aider les éditeurs à atteindre de nouveaux publics a été l’un de nos objectifs les plus importants, et nous avons constaté que plus de 95% du trafic que Facebook News fournit aux éditeurs augmente le trafic. ils reçoivent déjà du fil d’actualité ». Le blog a ensuite expliqué les projets de Facebook visant à diffuser la fonctionnalité au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Inde et au Brésil dans les six mois à un an.

Brown a déclaré que les éditeurs de nouvelles seront payés dans tous les pays pour la livraison des nouvelles sur l’application. Il a également mentionné comment l’expérience de Facebook News pourrait être différente dans chaque pays, car «les habitudes de consommation et l’inventaire des actualités varient selon les pays», indiquant qu’ils travailleront en étroite collaboration avec les partenaires de presse de chaque pays pour adapter l’expérience et tester des moyens de fournir un expérience pour les gens tout en honorant les modèles économiques des éditeurs.

Alors que le géant des médias sociaux travaille à l’expansion de son marché, il peut également se heurter à diverses lois concernant l’utilisation d’extraits de nouvelles dans différents pays. Selon une TechCrunch article, La France est devenue le premier pays de l’Union européenne à demander à Google de payer les éditeurs Recherche Google et Actualités de Google pour la réutilisation d’articles de presse. L’Australie a également adopté récemment une loi qui oblige Facebook et Google à payer les articles. Le rapport ajoute que quelques autres pays de l’UE introduisent également de telles lois qui peuvent obliger les entreprises à payer les éditeurs pour les informations.

