San Francisco : Facebook a déclaré vendredi que les utilisateurs du monde entier avaient à nouveau eu des problèmes pour accéder à ses services pendant des heures en raison d’un ajustement de son système, quelques jours seulement après une panne massive provoquée de la même manière.

« Sincères excuses à tous ceux qui n’ont pas pu accéder à nos produits au cours des deux dernières heures », a déclaré un porte-parole de Facebook.

« Nous avons résolu le problème, et tout devrait revenir à la normale maintenant. »

Le suivi des problèmes de site Web, DownDetector, a montré des pics dans les rapports de problèmes d’accès ou d’utilisation de Facebook et de son réseau Instagram centré sur les photos, ainsi que Messenger et WhatsApp, commençant environ trois heures plus tôt.

Facebook a attribué le problème à un changement de configuration sur sa plate-forme informatique et a déclaré que cela affectait les utilisateurs du réseau social et d’Instagram, Messenger et Workplace dans le monde.

Les gens ont afflué sur Twitter pour exprimer leur frustration.

« Qu’est-ce qu’il se passe avec Instagram ? » lire un tweet qui comprenait une photo du personnage de dessin animé Bart Simpson assis dans un coin, apparemment puni.

« Ce n’est même pas quatre jours et c’est déjà redescendu. »

« Des problèmes avec Instagram, Facebook, Facebook Messenger et WhatsApp ENCORE! » lire une complainte dans un forum de discussion DownDetector.

Des centaines de millions de personnes n’ont pas pu accéder à Facebook, Instagram ou WhatsApp pendant plus de six heures lundi, soulignant la dépendance du monde envers les plateformes appartenant au géant de la Silicon Valley.

Dans un article de blog d’excuse, Santosh Janardhan, vice-président de l’infrastructure de Facebook, a déclaré que la panne de ce jour-là était causée par des « changements de configuration » sur les routeurs qui coordonnent le trafic réseau entre les centres de données.

Les cyber-experts pensent que le problème se résumait à quelque chose appelé BGP, ou Border Gateway Protocol, le système utilisé par Internet pour choisir la route la plus rapide pour déplacer les paquets d’informations.

Sami Slim de la société de centres de données Telehouse a comparé BGP à « l’équivalent Internet du contrôle du trafic aérien ».

De la même manière que les contrôleurs aériens modifient parfois les horaires de vol, « Facebook a fait une mise à jour de ces itinéraires », a déclaré Slim.

Mais cette mise à jour contenait une erreur cruciale.

On ne sait pas encore comment ni pourquoi, mais les routeurs de Facebook ont ​​essentiellement envoyé un message à Internet annonçant que les serveurs de l’entreprise n’existaient plus.

La panne de vendredi n’était pas liée à celle du début de la semaine, selon Facebook.

Les experts disent que l’infrastructure technique de Facebook dépend exceptionnellement de ses propres systèmes.

Les pannes de réseaux sociaux ne sont pas rares : Instagram à lui seul en a connu plus de 80 au cours de la dernière année aux États-Unis, selon le constructeur de sites Web ToolTester.

Les services de Facebook sont cruciaux pour de nombreuses entreprises dans le monde, et les comptes Facebook sont également couramment utilisés pour se connecter à d’autres sites Web.

Les applications de Facebook sont utilisées chaque mois par des milliards de personnes, ce qui signifie que les pannes peuvent toucher une grande partie de la population mondiale.

