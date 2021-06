Facebook prépare une smartwatch avec deux caméras et écran détachables : elle arrivera dans un an selon un rapport

le matériel n’a pas été le grand atout de Facebook à tout moment. Ils l’ont essayé avec un premier smartphone puis on a vu des petites entrées avec des appareils comme Portal par exemple. Maintenant, la société semble se préparer à lancer un nouvel appareil : une montre connectée, cela permettra également de démonter l’écran avec les caméras pour prendre des photos facilement.





Tel que rapporté par The Verge, Facebook veut mettre en vente cette smartwatch dans la vitrine de l’été 2022. Sans date précise, nous connaissons certaines des caractéristiques qu’il pourrait apporter s’il réussissait enfin.

Entièrement intégré à l’écosystème Facebook

L’idée finale de ce produit est qu’il s’agit d’un complément au grand écosystème de services que Facebook construit depuis des années. Il n’est donc pas surprenant qu’il soit conçu en tenant compte des caractéristiques propres aux services Facebook.

Par exemple, alors que les montres intelligentes actuelles ne se sont pas concentrées sur la photographie en raison de la miniaturisation de l’appareil… Facebook aura deux caméras. Deux caméras pour passer des appels vidéo et prendre des photos qui seront ensuite téléchargées sur Facebook ou Instagram. En fait, jeLes deux caméras intégrées au cadre peuvent être détachées à côté de l’écran pour prendre des photos plus confortablement.

La montre devrait également avoir les caractéristiques de base d’une montre intelligente telles que capteurs de mouvement et de sommeil. Bien que oui, cela pourrait retarder certains utilisateurs potentiels, en raison de l’idée de partager des données de santé avec l’écosystème Facebook. Enfin, il devrait venir avec Connectivité LTE et vous n’avez pas besoin de compter sur un téléphone, mais travaillez directement avec Facebook et ses services cloud.

L’un des gros problèmes que rencontre actuellement Facebook est de trouver ses « mains liées » lorsqu’il s’agit d’atteindre les utilisateurs. Cela dépend presque entièrement d’Apple et de Google, qui sont ceux qui dominent le marché technologique en mettant des systèmes d’exploitation intermédiaires. Si l’un d’eux décide de changer les règles, Facebook ne peut pratiquement rien faire, en fait c’est arrivé récemment.

Pour le moment cependant ce ne sont que des rumeurs et il n’y a rien d’officiel de la part de Facebook. Cette montre peut voir le jour un jour ou elle peut être oubliée. Bien sûr, étant donné que Facebook a déjà investi environ un milliard de dollars dans la montre Selon le rapport, il est difficile de penser qu’ils abandonneront le projet.

