Facebook prépare sa propre smartwatch, selon The Information: intégrée dans son écosystème et avec des fonctions fitness

Facebook est, en gros, une société de services logiciels. Le réseau social lui-même, Instagram ou WhatsApp font partie de ce qui vous définit. Cependant, cela ne signifie pas qu’il ne peut pas avoir d’intégrations matérielles. Nous avons par exemple toute la subdivision Oculus, l’appareil Portal ou le supposée montre intelligente qu’ils préparent.





Comme indiqué par The Information, Facebook prépare une montre intelligente qui arrivera sur le marché l’année prochaine. est montre intelligente Il est conçu pour mesurer l’activité physique et les données de santé comme n’importe quelle autre montre intelligente. Cependant, il y a plus, d’une manière ou d’une autre il sera intégré aux services Facebook pour y accéder rapidement ainsi qu’à leurs principales fonctions.

Ce que signifie être intégré aux services Facebook n’est toujours pas clair. Il pourrait, par exemple, être utilisé pour effectuer des paiements par NFC avec le propre moyen de paiement de Facebook. Il pourrait également être utilisé pour interagissez rapidement avec les contacts du compte Facebook, par exemple pour partager des données de fitness.

Selon le rapport, la montre intelligente aura une connexion LTE pour ne pas dépendre du téléphone. Il aura également des capacités d’envoi et de réception de messages et sera basé sur une version non spécifiée d’Android. Reste maintenant à voir quelle utilité réelle cela a quand on a toujours le téléphone à portée de main et qu’il est plus confortable d’interagir avec les autres à partir d’un écran plus grand que celui d’une horloge.

Si tout se passe comme prévu, nous pourrions voir cette nouvelle montre en 2022 avec une version mise à jour pour 2023. La montre n’a pas de date de départ précise ni de prix approximatif.

Historique des problèmes de confidentialité

Un facteur important qui aura un impact sur la popularité et la vente de cette prétendue montre intelligente. Ces dernières années, avec des scandales de confidentialité tels que Cambridge Analytica, des failles de sécurité ou la récente controverse sur WhatsApp la confiance des utilisateurs a diminué. Qu’un appareil au poignet partage des données utilisateur avec Facebook 24 heures sur 24 n’est pas des plus encourageants.

Tout Cependant, cela dépendra de la manière dont Facebook décidera d’aborder le produit. Avec le lancement de Portal, par exemple, ils ont fortement souligné qu’il était sécurisé et privé. En outre, contrairement à ce que cela pourrait sembler, il était particulièrement populaire, bien qu’il ait également contribué aux verrouillages mondiaux de ces dernières années.

Via | L’information