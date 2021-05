Facebook peut légalement interdire Trump, mais cela ne signifie pas qu’ils devraient

Domoova Robot aspirateur et laveur DOMOOVA DRV80 Animal

Robot Aspirateur Et Laveur Domoova Drv80 Animalun Robot Spécial Animaux De Compagniepeu Importe L'ami À Quatre Pattes Avec Qui Vous Partagez Votre Maison, Cela Signifie Souvent Beaucoup De Travail. Parce Qu'ils Ne Laissent Pas Seulement De La Saleté Mais Aussi Beaucoup De Poils D'animaux. Le Domoova Drv80 Animal Est L'allié Idéal ! Doté De La Technologie Easy Animal, Il Est Spécialement Conçu Pour Cohabiter Sainement Avec Des Animaux De Compagnie. Il Est Idéal Pour En Finir Avec Les Poils Et Autres Résidus.equipé D'une Brosse Animal, Il Est Destiné À Nettoyer Tous Types De Sols. Cette Brosse Est Faite De Caoutchouc, Afin D'accrocher Les Poils Rapidement Et Sans Perte. Elle Permet Aussi De Nettoyer Des Tapis Ou Des Moquettes. Son Action Couplée Avec Celle Des Brosses Latérales Retirent Tout Excès De Poussières, Miettes, Cheveux, Poils Qui Peuvent S'accumuler Sur Vos Sols.efficace Et Performantle Robot Aspirateur Et Laveur Domoova Drv80 Animal Offre Un Nettoyage Quotidien Complet Grâce À Ses Différents Capteurs. Ces Derniers Détectent Le Vide Pour Prévenir Des Chutes Et Les Capteurs D'obstacles Pour Dévier Sa Trajectoire Sans Entrer En Collision. Avec Un Diamètre De 31 Cm Et Une Hauteur De 7,2 Cm, Il Passe Sous La Plupart Des Meubles Bas. Le Drv80 Est Facile À Manipuler Grâce À Poids Plume De 2,5kg ! Sa Batterie En Lithium De 2600 Mah Vous Offre Jusqu'à 200 Min D'autonomie. Enfin, Avec Un Niveau Sonore De Seulement 62 Db, Il Se Fera Facilement Adopter, Notamment Par Vos Colocataires À 4 Pattes !un Robot Aspirateur Et Laveur !afin De Répondre À Tous Les Besoins, Domoova A Intégré La Technologie "double Clean" Au Drv80 Animal : Il Est Ainsi Équipé De Deux Réservoirs.réservoir À Poussièrele Robot Dispose D'un Grand Bac À Poussière De 400 Ml, De Quoi Couvrir Une Maison Allant Jusqu'à 200m². Il Se Présente Sous La Forme D'un Tiroir Que L'on Peut Insérer Ou Retirer Facilement À L'arrière Du Robot. Cette Manipulation Est Extrêmement Rapide Et Simple. Il Est Parfaitement Adapté Pour Retenir Poils D'animaux, Cheveux, Poussières Et Autres Débris.réservoir À Eaule Réservoir À Eau* Peut Accueillir Jusqu'à 300ml De Liquide. Il Est Accompagné D'une Mop En Microfibres Pour Nettoyer Efficacement Vos Sols. L'aspiration Du Robot Est Alors Coupée, Pour Laisser Place À L'écoulement De L'eau Et Du Détergent De Votre Choix, Sur La Mop.*veuillez Utiliser Uniquement Un Détergent Prévu Pour Le Nettoyage Des Sols Durs, Au Ph Neutre (ph 7), Non Abrasif Et Non Gras. Toute Utilisation D’un Produit Tels Que Le Vinaigre Blanc, La Javel, Le Savon Noir Ou Les Huiles Essentielles, Pourrait Détériorer Le Réservoir À Eau.personnalisation Du Nettoyage : Programmation Et Déplacements Méthodiquesle Drv80 Animal Est Accompagné D'une Télécommande Qui Vous Permet De Définir Le Mode De Nettoyage Du Robot, De Le Diriger Et Le Programmer :mise En Marche À Distance Même Si Le Robot Est En Chargearrêt À Distance Et Retour À La Baseprogrammation À L'heure De Votre Choix Pour Un Déclenchement...