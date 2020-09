Facebook paiera les utilisateurs pour qu’ils quittent le réseau social juste avant les élections américaines

Que l’avènement des réseaux sociaux a eu un effet considérable sur processus démocratiques des pays à travers le monde est un sujet sur lequel les chercheurs sont largement unanimes. Depuis la naissance de Facebook, les nouvelles et les commentaires ont commencé à se répandre de manière virale parmi les utilisateurs de ces plateformes, conditionnant et souvent opinions polarisantes de centaines de millions de personnes qui se rendent périodiquement aux urnes pour élire leurs représentants. Maintenant, Facebook essaie de enquêter sur les effets de sa propre influence, proposant à un échantillon d’utilisateurs résidant aux États-Unis déconnecter temporairement sur son site Web et Instagram dans la période précédant immédiatement les élections américaines de début novembre.

La nouvelle a été donnée par la même maison à Mountain View, mais les premiers rapports sont venus d’utilisateurs qui se sont retrouvés devant des messages de Facebook et Instagrachem leur proposant d’abandonner sur les réseaux sociaux dans le cadre d’un programme de recherche rémunéré. Le groupe proposera à des milliers de personnes d’abandonner ses deux plateformes pour une période une semaine ou six semaines, derrière un salaire qui n’a pas encore été partagé. Ce que l’on sait, c’est qu’on demande aux participants combien ils aimeraient recevoir en compensation de leur période de retrait social entre 10 €, 15 € et 20 € par semaine; le montant choisi n’a cependant aucune valeur contractuelle: il s’agit uniquement d’une question à travers laquelle le réseau social essaiera d’évaluer à quel point les personnes interrogées considèrent que visiter Facebook et Instagram est précieux.

Les participants au sondage s’engagent à éloignez-vous des pages Facebook et Instagram. Au terme de la période déterminée par les chercheurs, les utilisateurs choisis ils répondront à une enquête dont les questions n’ont pas été divulguées à l’avance. Après tout, le but de la recherche est “de continuer à amplifier sur les réseaux sociaux tout ce qui est positif pour la démocratie et d’atténuer les effets de ce qui ne l’est pas”: une possibilité est donc que les questions se concentrent précisément sur perception que les utilisateurs ont eu des faits politiques survenus dans les jours précédant la consultation qui doit se tenir le 3 novembre; cependant, les résultats de la recherche ne seront publiés que l’année prochaine.