Facebook ouvre l’accès à de nouveaux outils de sécurité de la marque et lance un centre de contrôle repensé

Les listes blanches des éditeurs pour les publicités Audience Network, les listes blanches de contenu et les rapports de livraison améliorés se trouvent sur la plate-forme Business Manager de Facebook.

Facebook a lancé une série de contrôles de sécurité de la marque qu’il a commencé à tester l’année dernière. En mai 2020, la société a donné à tous les annonceurs accès à quatre nouveaux outils:

Listes blanches des éditeurs pour Audience Network Listes blanches de contenu Rapports de livraison améliorés Options d’exclusion de diffusion en direct

Conçus pour offrir un environnement plus sûr aux marques à travers l’écosystème publicitaire de Facebook, les outils donnent aux annonceurs plus de contrôle sur l’endroit où leurs annonces sont affichées et une plus grande transparence du placement des annonces.

Nous reconnaissons notre responsabilité de fournir un environnement sûr à tous ceux qui utilisent nos plateformes. Bien que nous sachions qu’il reste encore beaucoup à faire, nous n’arrêterons pas d’aider les gens et les entreprises à utiliser nos plateformes en toute sécurité et avec succès. Annonce Facebook: étendre nos contrôles de sécurité de la marque pour les annonceurs

Les nouvelles listes blanches d’éditeurs de Facebook pour Audience Network permettent aux annonceurs de désigner les applications d’éditeurs tiers qui diffusent leurs annonces. Les listes blanches de contenu (initialement appelées ensembles de contenu dynamique) offrent aux annonceurs des capacités de liste blanche au niveau de la vidéo via trois partenaires marketing Facebook:

Science publicitaire intégrale OpenSlate Zefr

Les annonceurs qui utilisent ces outils tiers pourront «examiner et personnaliser de manière dynamique les vidéos adaptées» pour leurs campagnes publicitaires InStream. L’option d’exclusion de diffusion en direct, qui a d’abord été proposée au niveau de la campagne, mais qui est désormais disponible au niveau du compte publicitaire, permet aux marques de désactiver le placement de leurs annonces InStream dans les diffusions en direct de partenaires approuvés – une fonctionnalité de placement d’annonces actuellement en cours testé par Facebook.

Les rapports de diffusion des publicités de Facebook ont ​​été améliorés pour donner aux annonceurs des données d’impression au niveau de l’éditeur et du contenu.

Contrôles de sécurité de la marque Facebook

Les outils se trouvent dans la nouvelle interface de contrôle de la sécurité de la marque de la plateforme Business Manager. Les annonceurs peuvent consulter l’état de leurs contrôles de sécurité pour tous leurs comptes publicitaires à partir de l’interface et ont également accès à une nouvelle page de contrôles qui leur permet d’appliquer des contrôles de sécurité de la marque au niveau du compte.

La dernière initiative de Facebook visant à étendre ses contrôles de sécurité de la marque fait partie d’un effort continu visant à atténuer les préoccupations de la marque concernant les endroits où les publicités peuvent apparaître – à la fois sur la plate-forme et en dehors de Facebook via ses publicités Audience Network.

Dès 2017, Facebook a résolu les problèmes de sécurité de la marque lorsqu’il a commencé à déployer progressivement des listes d’éditeurs auprès des annonceurs, donnant aux marques une liste complète des éditeurs où Audience Network, les articles instantanés et les publicités vidéo InStream sont apparus.

Les listes ont été conçues pour donner aux annonceurs plus de transparence sur l’emplacement de leurs annonces et pour les aider à créer des listes de blocage (une fonctionnalité qui permet aux annonceurs d’empêcher leurs publicités Facebook InStream, les articles instantanés et les publicités du réseau Audience de s’afficher sur des éditeurs spécifiques applications).

En janvier 2019, Facebook a lancé un programme de certification de la sécurité de la marque pour ses partenaires marketing, en commençant par deux outils tiers:

DoubleVerify OpenSlate

