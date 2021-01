Facebook ne vous recommandera plus de nouvelles pages de groupes politiques: le système crée des tensions

La recette de Facebook pour tenter de faire baisser la température des débats d’affrontements idéologiques sur les réseaux sociaux, il passe de limite timidement accès à groupes politiques: c’est ce qu’a déclaré le numéro un de la société Mark Zuckerberg dans ces heures, annonçant que bientôt Facebook cessera de recommander de nouvelles pages aux utilisateurs du monde entier de ce type. La décision a été prise après ce qui s’est passé aux États-Unis – où les tensions entourant les élections du nouveau président ont également mûri au sein des groupes privés Facebook, puis ont abouti à la violence qui s’est terminée à la vue de tous le 6 janvier à Washington.

Dès les prochaines semaines, le système d’algorithmes que Facebook utilise pour proposer des groupes similaires à ceux qui datent déjà, évitera soigneusement de recommander ceux attribuables à des organisations politiques. Facebook est conscient du danger que représentent ces groupes au sein du réseau social: l’accès est régulé par leurs modérateurs et en leur sein ils se confrontent des milliers d’utilisateurs ayant des passions et des vues similaires sur le monde, chacun tirant sa force des opinions et des contributions de l’autre. Et quand ces visions incluent le volonté de renverser le résultat des élections les groupes Facebook réguliers – ou en général l’usage de la force sur autrui – peuvent devenir de véritables incubateurs de violence; recommander à des dizaines ne peut donc que contribuer à amplifier et extrême tensions et divisions.

La faillite précédente

Selon Facebook, l’arrêt des recommandations des groupes politiques est déjà actif aux États-Unis depuis avant les élections du 3 novembre, et le sera désormais étendu partout dans le monde. La réalité, cependant, est que jusqu’à présent les mesures adoptées par le réseau social aux USA ils n’étaient pas particulièrement efficaces dans le but qu’ils se fixent maintenant. Selon plusieurs observateurs indépendants, les groupes privés de Facebook étaient en fait certains des endroits où les partisans les plus extrémistes de Trump ont pu organiser le rassemblement et l’attaque contre le Capitole le 6 janvier de cette année.

Certaines captures d’écran du site capturées par les utilisateurs et divulguées en ligne dans les jours suivants montrent comment les algorithmes de recommandation des groupes Facebook étaient prêts – même après les élections et proches d’un moment crucial comme l’officialisation du résultat – pour conseiller des dizaines de groupes où tout sauf la conciliation a été discuté. Ces lieux virtuels ont généralement été fermés en peu de temps par Facebook, mais pas avant de pouvoir rassembler des centaines ou des milliers de membres qui pourraient ensuite être détournés vers d’autres rivages (comme la plateforme Parler) via liens dans les descriptions.

