Facebook ne renomme pas Oculus après tout

Facebook m’a confirmé que c’est ne pas changer le nom d’Oculus en «Facebook Reality Labs».

Il a été largement rapporté il y a quelques jours qu’Oculus perdrait son identité d’entreprise et serait intégré à une marque plus large intégrant d’autres aspects du développement de la RA et de la réalité virtuelle de Facebook, tous sous le nom de “ Facebook Reality Labs ”.

Cependant, dans un e-mail qui m’a été envoyé en tant que représentants de Facebook, il a été confirmé qu’il s’agissait d’un malentendu et qu’Oculus conserverait son nom. Cependant, il sera placé sous la bannière de Facebook Reality Labs aux côtés d’autres développements de Facebook tels que Spark AR et le matériel de téléconférence Portal.

La confusion est venue de plusieurs manières. Tout d’abord, Facebook est renommant toujours la conférence Oculus Connect en «Facebook Connect», donnant l’impression que la marque Oculus était reléguée. Deuxièmement, le billet de blog annonçant cette restructuration encadre Oculus uniquement en tant que fournisseur de matériel et non pas aussi l’éditeur et le détenteur de la plateforme qu’il est. Enfin, cette annonce est intervenue quelques jours après que Oculus a annoncé que ses appareils nécessiteraient la liaison de comptes Facebook pour une fonctionnalité complète. Lorsque Oculus a été intégré plus étroitement à Facebook de cette manière, il est facile de voir cette annonce comme une étape supplémentaire pour remplacer la marque d’Oculus dans l’espace VR par Facebook lui-même.

Dans l’e-mail que j’ai reçu, les représentants de Facebook déclarent que “la marque Oculus ne va nulle part”. Il a peut-être perdu sa conférence et est peut-être dans l’étreinte chaleureuse de Facebook Reality Labs, mais Oculus, pour l’instant, est toujours une chose.

