Facebook ne recommandera plus de groupes sur le thème de la politique aux utilisateurs, déclare Mark Zuckerberg

28 janv.2021 13:18:46 IST

Le chef de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré mercredi que le réseau social ne recommanderait plus de groupes sur le thème de la politique aux utilisateurs, une mesure déjà prise aux États-Unis en raison des tensions électorales. Le géant des médias sociaux vise à faire briller une image ternie par la controverse politique, notamment la montée de Donald Trump à la Maison Blanche. « Nous prévoyons de garder les groupes civiques et politiques à l’écart des recommandations à long terme et nous prévoyons d’étendre cette politique au niveau mondial », a déclaré Zuckerberg dans un appel aux résultats.

Il a ajouté que Facebook réduirait également le contenu politique dans les principaux fils d’actualité des utilisateurs dans le cadre d’une poussée « pour baisser la température et décourager les conversations qui divisent ».

Cette décision permet à Facebook de prendre des mesures permanentes pour ne pas être une plate-forme de messages violents ou trompeurs lors de l’élection présidentielle américaine.

Facebook a déclaré la semaine dernière qu’il demandait à ses experts indépendants de se prononcer sur la question de savoir si la suspension de l’ancien président Trump pour « fomentation d’insurrection » devait être maintenue.

Facebook et Instagram ont suspendu Trump après que ses partisans ont pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier, une attaque contre le siège de la démocratie qui a conduit à une deuxième destitution sans précédent de Trump.

La plate-forme renvoie la décision à son conseil de surveillance indépendant, qui est chargé de prendre les décisions finales sur les appels concernant ce qui est supprimé ou autorisé à rester sur le plus grand réseau social du monde.

« Nous pensons que notre décision était nécessaire et juste », a déclaré le vice-président des affaires mondiales de Facebook, Nick Clegg, dans un article de blog à l’époque.

Les membres du conseil de surveillance viennent de divers pays et comprennent des juristes, des militants des droits de l’homme, des journalistes, un lauréat du prix Nobel de la paix et un ancien Premier ministre danois.

Le lancement du panel a eu lieu à la fin de l’année dernière au milieu des inquiétudes croissantes concernant la désinformation et la manipulation autour des élections américaines.

La réaction à l’interdiction de Trump a varié de la critique selon laquelle Facebook aurait dû le démarrer il y a longtemps à l’indignation que sa voix en ligne ait été coupée.

Zuckerberg a déclaré que la décision de réduire les recommandations liées à la politique découlait des commentaires des utilisateurs et s’appliquera globalement au réseau social.

« Nous voulons que ces discussions puissent se poursuivre », a déclaré Zuckerberg.

« Mais l’un des principaux commentaires que nous entendons actuellement de la part de notre communauté est que les gens ne veulent pas que la politique et les combats reprennent leur expérience sur nos services. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂