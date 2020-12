Facebook ne forcera pas les employés à vacciner contre Covid, Zuckerberg: « Je vais vacciner »

Mark Zuckerberg a déclaré aux employés de Facebook que l’entreprise n’exigerait pas de vaccination obligatoire pour retourner dans les bureaux lors de leur réouverture. Cela a été communiqué lors de l’une des réunions récurrentes qui caractérisent l’ensemble des effectifs du réseau social, expliquant que le vaccin anti Covid ce sera facultatif et n’affectera pas le retour au bureau. L’entreprise Menlo Park emploie plus de 50 000 salariés, dont la plupart travaillent à domicile depuis le début de l’année.

« Quelle que soit la date à laquelle les vaccins sont disponibles, nous avons donné à nos employés la possibilité de travailler de chez eux jusqu’au moins jusqu’en juillet 2021 », a déclaré Facebook dans un communiqué. « Nos bureaux aux États-Unis rester fermé et nous ne prévoyons pas de les rouvrir avant que les vaccins Covid ne soient largement disponibles. »Lors de la rencontre avec les employés, Zuckerberg a expliqué qu’il ne pensait pas vouloir exiger la vaccination obligatoire de ses travailleurs et a souligné qu’il était confiant dans l’efficacité. vaccins et veulent le faire dès que disponible.

«Une fois de retour au bureau, nous aurons une série de protocoles de sécurité qui comprendront des tests, la distanciation sociale, des masques et d’autres pratiques», indique la note. « Nous continuerons de travailler avec de nombreux experts pour définir un plan qui donne la priorité à la santé et à la sécurité de tous. » Pour le moment, tous les bureaux de l’entreprise sont fermés et la plupart des employés travaillent à domicile et continueront de le faire jusqu’au mois de juillet de l’année prochaine. À ce moment-là, cependant, les travailleurs devront choisir de retourner à la fréquentation ou de travailler à temps plein à domicile, une option qui pourrait conduire à un réduction de salaire selon la zone de résidence. Pour le moment, Zuckerberg est la première déclaration d’un PDG d’une entreprise de technologie au sujet des vaccins obligatoires pour les employés.