Facebook montre un prototype de bracelet qui traduit les signaux de notre cerveau et nous permet de cliquer avec l’esprit

L’évolution de la souris et des écrans tactiles est à venir. La prochaine étape sera de cliquer avec notre esprit. Du moins c’est ce que pense Facebook, qui nous montre maintenant son prototype de bracelet capable de traduire les signaux de notre cerveau et de permettre contrôler les objets numériques simplement en pensant.

Mike Schroepfer, directeur technique de Facebook, explique que «la réalité augmentée est la prochaine grande évolution de l’informatique. Et bien que de nombreux appareils qui la rendent possible n’existent pas encore, nous savons qu’ils nécessiteront de nouvelles formes d’interaction». Pour s’adapter à ce prochain écosystème à venir, celui de la réalité augmentée, de Facebook, ils nous montrent ce bracelet qui vous permettra de vous déplacer dans l’interface de manière naturelle et sans avoir besoin de bouger vos doigts. Juste à y penser.

Utilisation de l’électromyographie pour interpréter le signal nerveux atteignant la main

Le bracelet Facebook est basé sur l’électromyographie (EMG), une technique englobée dans le domaine de neuroscience cela a déjà été prouvé par le passé par des chercheurs du MIT et que depuis une décennie de grandes entreprises technologiques telles que Microsoft comptent parmi leurs plans pour aborder la question du contrôle sans toucher

Voici une technologie époustouflante en cours de développement par @boztank et son équipe pour nos lunettes AR: des capteurs au poignet qui vous permettent de contrôler des appareils en utilisant les mêmes signaux nerveux de moteur électrique que vous utilisez pour déplacer vos mains. pic.twitter.com/T6xZzfoEdM – Mike Schroepfer (@schrep) 18 mars 2021

Avec une apparence plutôt rugueuse et un taille un peu plus grande qu’une smartwatchSelon Facebook, l’appareil est capable d’interpréter l’activité électrique des nerfs lorsque le cerveau envoie des informations à la main. Équivalent au moment où la main reçoit le signal nerveux de bouger, le bracelet pourrait traduire ce signal pour appliquer numériquement la commande du cerveau.

En pensant simplement à déplacer votre doigt, l’appareil Facebook vous permettrait de vous déplacer à travers les interfaces de réalité augmentée, comme décrit à partir de Facebook.

Ce n’est pas la première fois que Facebook parle de contrôle à distance pour la réalité augmentée. Déjà lors de la conférence Facebook F8 en 2017, l’entreprise a fait allusion à de nouvelles formes de contrôle. Ce n’est que jusqu’à présent que leur département Reality Labs a montré ce prototype en vidéo.

L’avenir de la réalité augmentée de Facebook traverse votre esprit

Avec le « clic mental », Facebook pense pouvoir convaincre de nouveaux utilisateurs des avantages de la réalité augmentée. Quelque chose que différentes lunettes spécialisées telles que Google Glass ou Spectacles de Snap n’ont pas réussi dans le passé.

Plus de détails sur ce nouveau projet sont inconnus. Pour le moment, Facebook explique que c’est se développer en interne. Aucune anticipation annoncée du moment où nous pourrions obtenir plus d’informations.

En septembre 2019, Facebook achetait Laboratoires CTRL pour entre 500 et 1 000 millions de dollars, une startup qui a développé un bracelet pour contrôler les ordinateurs avec l’esprit. Jusqu’à présent, nous n’avions pas connu le statut de cette collaboration, mais Facebook a révélé les premiers détails et l’intention d’aller plus loin avec cette idée de contrôle mental pour la réalité augmentée.

Thomas Reardon, fondateur de CTRL-Labs et neuroscientifique renommé Fort d’une expérience chez Microsoft, il dirige actuellement le groupe Facebook Reality Labs et explique que ce n’est pas un bracelet qui « lit dans les pensées », puisque cela « provient de la partie du cerveau qui contrôle les informations motrices, pas la pensée. »

« Pensez-y de cette façon. Vous prenez beaucoup de photos et choisissez de n’en partager que quelques-unes. De même, vous avez beaucoup de pensées et choisissez de n’agir que sur certaines d’entre elles. Lorsque cela se produit, le cerveau envoie des signaux à les mains et les doigts qui leur disent de l’être se déplacent de manière spécifique pour effectuer des actions telles que taper et glisser. décodez ces signaux sur votre poignet, les actions que vous avez déjà décidé d’entreprendre, et traduisez-les en commandes numériques pour votre appareil. C’est un moyen beaucoup plus rapide de suivre les instructions que vous envoyez déjà à votre appareil lorsque vous appuyez pour sélectionner une chanson sur votre téléphone, cliquez sur la souris ou tapez sur un clavier », décrit Reardon.

Un monde de possibilités selon les responsables de Facebook et une nouvelle façon d’interagir adaptée au nouveau style d’appareils que les grandes entreprises envisagent de lancer dans les années à venir.

Plus d’informations | Laboratoires de réalité Facebook