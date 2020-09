Facebook modifie ses conditions d’utilisation à partir du 1er octobre: ​​voici ce que cela signifie

Tendance FP03 sept. 2020 09:48:40 IST

Facebook apporte quelques modifications majeures à ses conditions d’utilisation (CGU) et celles-ci entreront en vigueur le 1er octobre. La décision est prise pour que Facebook puisse supprimer ou restreindre l’accès au contenu, aux services ou aux informations s’ils déterminent qu’en agissant ainsi, ils peuvent «éviter ou atténuer les impacts juridiques ou réglementaires négatifs sur Facebook».

Selon Facebook, la plate-forme de médias sociaux travaille constamment pour améliorer les services et développer de nouvelles fonctionnalités pour améliorer leurs produits pour les utilisateurs et la communauté. En tant que tels, ils doivent continuer à mettre à jour les Conditions de temps en temps pour refléter avec précision leurs services et pratiques.

Selon Facebook, bien que cela n’affecte pas le fonctionnement quotidien de l’application pour la plupart des utilisateurs, si un contenu contenant de fausses nouvelles, de la violence ou enfreint les normes de la communauté, Facebook peut le supprimer à sa discrétion.

Facebook a également déclaré que si un utilisateur enfreint à plusieurs reprises les droits de propriété intellectuelle d’autrui, le compte peut être suspendu ou définitivement désactivé.

Le géant des médias sociaux a déclaré que lorsqu’ils prendront une telle action, ils informeront les utilisateurs et expliqueront toutes les options dont ils disposent pour demander un examen, à moins que cela n’expose Facebook ou d’autres personnes à une responsabilité légale, nuire à la communauté, compromettre l’intégrité liée aux services et aux systèmes. et produits.

Facebook a également déclaré ne pas contrôler ni diriger ce que les gens et les autres font ou disent et qu’ils ne sont pas responsables des actions ou de la conduite des utilisateurs, que ce soit en ligne ou hors ligne, ou de tout contenu qu’ils partagent.

Le développement intervient après que Facebook a récemment menacé de bloquer la distribution d’informations en Australie en réaction à une mesure qui pourrait l’obliger à compenser les organisations de médias pour l’utilisation de leurs histoires dans le pays.

