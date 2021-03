Facebook, Microsoft et Apple peignent un avenir dans lequel nous allons télétravailler et nous «téléporter» avec des lunettes de réalité augmentée

Oubliez Zoom, Meet ou Teams. Mark Zuckerberg dit qu’en 2030, nous nous «téléporterons» au domicile ou au bureau pour parler du travail. C’est du moins l’idée qu’il a soulevée avec une vision du futur qui n’est pas isolée.

En fait, Microsoft a clairement indiqué avec sa technologie Mesh qu’il voulait également nous emmener vers cet avenir dans lequel nous nous rencontrerons non par vidéoconférence, mais par réalité virtuelle. Dans Apple, ils semblent également soulever quelque chose comme ça Selon les rumeurs, et le pilier de cet avenir n’est autre que cette réalité virtuelle qui a tout promis il y a des années mais qui est actuellement une technologie limitée à un sous-créneau du divertissement.

Dans le futur, tout le monde avec des lunettes (ou presque)

Comme indiqué sur CNBC, Zuckerberg a récemment accordé une interview dans laquelle il parlait de cet avenir prometteur de la réalité virtuelle qui nous permettra de bouger. (ou comme il dit, se téléporter) vers d’autres endroits immédiatement.

Nous serons là sans y être, et bien que ce ne soit évidemment pas la même chose, pour Zuckerberg cette possibilité fera « plus nous nous téléportons, plus nous n’éliminerons pas seulement les déplacements personnels et des choses qui nous dérangent en tant qu’individus, mais je pense que ce sera aussi mieux pour la planète et pour la société. «

Il voulait dire, bien sûr, impact environnemental que les déplacements dans des moyens de transport polluants ont. La pandémie COVID-19 nous a plongés dans la plus grande expérience de télétravail de l’histoire.

Cet impact de la pandémie a eu un effet curieux: démontrer que le télétravail fonctionne dans de nombreux autres contextes dont certains ont voulu admettre. Ces derniers mois, on a beaucoup parlé d’entreprises qui, comme Facebook, permettront à leurs employés de faire du télétravail indéfiniment même lorsqu’ils peuvent retourner travailler au bureau sans risque.

Le créateur de Facebook a souligné qu’à l’avenir, l’appareil que nous utiliserons ne sera pas des lunettes de réalité virtuelle comme leur actuelle Oculus Quest 2, mais plutôt des lunettes de réalité augmentée qui auront l’apparence de lunettes normales mais qui permettront aux informations numériques d’être superposé au monde réel à travers des écrans transparents. En d’autres termes: Google Glass super-vitaminé.

Ainsi, « au lieu d’appeler quelqu’un ou d’avoir une visioconférence avec cette personne, il suffit de vous ferez quelque chose comme claquer des doigts et vous téléporter, et vous serez assis là et ils seront dans leur fauteuil et vous vous sentirez comme si vous étiez ensemble », a déclaré Zuckerberg dans l’interview.

D’autres grands partagent cette vision du futur

Les commentaires de Zuckerberg sont remarquables car ils rejoignent le discours que d’autres grands de la technologie font depuis longtemps. Microsoft parie depuis longtemps sur la réalité mixteEt bien que leurs HoloLens soient actuellement un produit de niche, ils semblent avoir servi d’inspiration à Apple.

En fait, le célèbre analyste Ming Chi-Kuo – qui a souvent raison dans ses prédictions sur les futurs produits Apple – a indiqué ces jours-ci comment le lunettes de réalité virtuelle ou augmentée d’Apple (pour le moment on ne sait pas ce qu’ils vont contribuer) ils apparaîtront théoriquement en 2022 pour un prix de 1000 €. D’autres parlent d’un modèle encore plus avancé avec des écrans 8K et beaucoup plus cher qui coûterait 3000 dollars.

Plus tard, en 2025, les lunettes de réalité augmentée arriveront très largement dans la lignée du célèbre Google Glass, et à partir de 2030, Apple proposera l’accessoire le plus frappant, les lentilles de contact cela deviendra quelque chose comme une extension de notre mobile.

Apple, bien sûr, n’est pas lâche, mais son engagement envers la réalité augmentée est dans le four depuis des années. L’inclusion de la technologie ldar sur ses appareils de dernière génération en est une bonne preuve, puisque cette option permet d’offrir des options puissantes dans des scénarios de réalité augmentée.

Oubliez la webcam, les lunettes de réalité augmentée arrivent

Pendant ce temps, chez Microsoft, l’intention semble également claire. L’écosystème des lunettes de réalité mixte (bien que ce soit fondamentalement un pseudonyme de réalité virtuelle) est pour le moment restreint (comme la réalité virtuelle) au domaine des jeux vidéoMais à Redmond, ils voient aussi un avenir très différent pour cette technologie et pour la réalité augmentée.

Les HoloLens susmentionnés en sont la preuve: bien qu’il s’agisse d’un produit à prix élevé, ses fonctionnalités vous orientent vers des environnements professionnels. La présentation de Microsoft Mesh, qui sera disponible sur le HoloLens 2, dans des lunettes de réalité virtuelle et même sur les smartphones et les PC n’est rien de plus que la confirmation de cette idée.

Google semble avoir un peu négligé ce segment. Votre Google Glass ils sont toujours là et ils ne se concentrent que sur l’entreprise (pour ce qu’ils appellent «Enterprise Edition»), mais ils ont jeté l’éponge dans le domaine de la réalité virtuelle, où Daydream a été laissé dans l’eau de bourrache. L’expérience est un degré, cependant, et il ne serait pas sage d’exclure Google de ce futur pari.

La vérité est que Facebook et Microsoft sont ceux qui semblent voir plus clairement cet avenir dans lequel nous allons télétravailler non plus avec une webcam, mais avec des lunettes de réalité augmentée à côté au cas où nous devions « téléporter ».

Apple semble également en bonne voie pour proposer des solutions à cet égard, et il sera intéressant de voir ce que Google fait également. Peut-être que la révolution promise de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle n’était pas dans les jeux, mais dans le domaine professionnel.