Facebook met fin à son système de reconnaissance faciale, pour supprimer les empreintes faciales de plus d’un milliard d’utilisateurs

DI-VA Srl IncaRose Revolution Eph Classic Plus Facial 17ml de traitement

IncaRose Eph Revolution Classic Plus Soin du visage Jetable masque facial non tisse, emolliente, lissant et hydratant, a base d'acide hyaluronique reticule. La presence de ce type d'acide hyaluronique, une action hydratante et lissant, aide a retablir et a maintenir l'equilibre de l'eau de la peau a long terme. Betaine, un acide amine repandu dans la nature, a une regeneration et la fonction de protection pour la peau, ainsi que d'un effet hydratant forte, tandis que Ceratonia Siliqua, ingredient de legumes avec anti-deshydratant et adoucissantes, est le support ideal pour un hydratant, protecteur et a regenerer AVANTAGES d'ingredients fonctionnels Hydratant, anti-vieillissement lissage emollient Il favorise le maintien de l'equilibre hydrique de la peau CES PRINCIPES FONCTIONNELLE reticule acide hyaluronique se diffuse progressivement dans le derme avec des resultats plus durables et le volume des rides et se degrade plus lentement. Betaine: En solution est capable de coordonner les molecules d'eau conduisant a la formation de liaisons hydrogene tres fortes, ce qui en fait un excellent ingredient pour hydrater et humectant. Il remplit une fonction reparatrice et protectrice contre les muqueuses. Ceratonia Siliqua: possede des proprietes anti-deshydratant et adoucir la peau en formant un film mince et visco-elastique. Parfait pour les traitements de la peau de l'hydratation, de protection et de regeneration Sans petrolatum, parabenes, PEG, silicones et des parfums. Nickel teste (contenant moins de 0,0001%) Teste sous controle dermatologique. UTILISATION Appliquer le masque pour nettoyer la peau du visage. Laissez pendant dix minutes, puis retirer le masque et masser le visage en douceur. Pas besoin de rincer. FORMAT 17 ml Pack avec masque.