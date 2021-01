Facebook met à jour le texte alternatif automatique pour générer des descriptions de photos automatisées pour les utilisateurs malvoyants

21 janv.2021 13:20:32 IST

Facebook a mis à jour le système de texte alternatif automatique (AAT) qui génère des descriptions de photos automatisées pour les personnes ayant une déficience visuelle. Selon Facebook, AAT peut désormais identifier une photo 10 fois plus qu’avant, et est également capable d’identifier plus de détails sur une photo. Prendre à leur blog, Facebook a écrit que les utilisateurs aveugles ou malvoyants (BVI) peuvent voir les images Facebook, à condition qu’elles soient correctement étiquetées, à l’aide d’un texte alternatif.

Un lecteur d’écran peut décrire le contenu des images à l’aide d’une voix synthétique leur permettant de comprendre les images sur leur fil Facebook.

Le texte alternatif automatique (AAT) a été introduit par Facebook en 2016 et a été récompensé en 2018 par le Helen Keller Achievement Award de l’American Foundation for the Blind.

Selon Facebook, AAT «utilise la reconnaissance d’objets pour générer des descriptions de photos à la demande afin que les personnes aveugles ou malvoyantes puissent profiter plus pleinement de leur fil d’actualité».

Désormais, AAT a été mis à niveau pour représenter de multiples avancées technologiques qui améliorent l’expérience photo de nos utilisateurs.

Facebook a multiplié par 10 le nombre de concepts qu’AAT peut détecter et identifier de manière fiable sur une photo. Les descriptions sont également plus détaillées, avec la possibilité d’identifier les activités, les points de repère, les types d’animaux, etc.

Facebook a également permis d’inclure des informations sur la position et la taille relative des éléments dans une photo. Ainsi Facebook est désormais en mesure de spécifier le nombre exact de chiffres dans une image.

Facebook a expliqué qu’AAT utilise un phrasé simple pour sa description par défaut, plutôt que des phrases longues et fluides. Il est très fonctionnel et les utilisateurs peuvent lire et comprendre les descriptions rapidement.

.

