Facebook Messenger limite le transfert de messages à cinq personnes pour lutter contre la désinformation

Tendance FP04 sept. 2020 16:39:03 IST

Facebook prend des mesures concrètes pour rendre la plateforme plus sûre. Conformément à la dernière mise à jour, un message (photo, vidéo ou message dactylographié) peut désormais être transféré à seulement cinq chats (chats personnels ou de groupe) à la fois sur l’application de messagerie de Facebook.

Jay Sullivan, directeur de la gestion des produits, de la confidentialité et de la sécurité de Messenger chez Facebook m’a dit, «Limiter le transfert est un moyen efficace de ralentir la propagation de la désinformation virale et des contenus préjudiciables susceptibles de nuire au monde réel».

Le blog a répertorié divers événements importants à venir, tels que les élections aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, ainsi que la pandémie de COVID-19 en cours, parmi les raisons pour lesquelles la transmission effrénée de messages non vérifiés sur les sites de réseaux sociaux peut conduire à la propagation de fausses informations.

Ça aussi demandé aux gens de se référer à son hub communautaire sur le coronavirus (COVID-19) afin d’obtenir des nouvelles correctes concernant l’épidémie virale. Le hub conseille aux utilisateurs de «vérifier les faits auprès de sources officielles de confiance et de faire attention aux personnes exécutant des escroqueries telles que des traitements médicaux non approuvés ou de fausses collectes de fonds». Plus important encore, il demande aux utilisateurs de ne pas partager quelque chose s’ils ne sont pas sûrs de son authenticité.

Facebook estime que la nouvelle fonctionnalité fournira une couche supplémentaire de protection contre la «désinformation virale ou le contenu nuisible» se répandant en ligne. Cette fonctionnalité vient en plus de l’introduction des notifications de sécurité, la méthode d’authentification à deux facteurs et de nouvelles façons de bloquer et de signaler les messages indésirables.

En 2018, une entreprise appartenant à Facebook WhatsApp avait des messages de transfert limités à cinq chats en Inde pour contenir la propagation de fausses nouvelles et de canulars. Il avait alors déclaré que les gens transmettaient plus de messages, de photos et de vidéos en Inde que dans tout autre pays du monde.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂