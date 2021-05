Facebook Messenger et Instagram Direct recevront un cryptage de bout en bout de chat d’ici 2022

3 mai 2021 16:44:36 IST

Facebook a annoncé que les chats sur Messager et Instagram Direct sera crypté de bout en bout par défaut d’ici 2022. Facebook l’a annoncé dans un article de la salle de presse le lundi. Le chiffrement de bout en bout des chats est devenu une fonctionnalité importante pour la confidentialité. Même si WhatsApp, propriété de Facebook, dispose d’un cryptage de bout en bout depuis un certain temps déjà, Facebook ne l’a pas encore ajouté à d’autres applications dont il est propriétaire.

Comme Facebook le définit, avec un cryptage de bout en bout, les messages privés des utilisateurs ne seront accessibles que par l’expéditeur et le destinataire. Pas d’événement, Facebook pourra lire ces messages.

«Au cours de l’année écoulée, nous avons introduit plusieurs outils de confidentialité et de sécurité, notamment davantage de paramètres de confidentialité, un verrouillage d’application, des demandes de messages plus sécurisées, des limites de transfert de messages, etc. Nous travaillons également à apporter un cryptage de bout en bout à tous nos services de messagerie afin de protéger la confidentialité des personnes et de permettre à seuls l’expéditeur et le destinataire d’accéder à leurs messages », a déclaré Facebook dans le blog.

Facebook dit que même s’il a l’intention de progresser sur le cryptage de bout en bout par défaut pour Messager et Instagram Direct cette année, le projet peut prendre un certain temps et ne sera pas entièrement réalisé avant 2022.

La société vise également à «apporter un cryptage de bout en bout par défaut à tous nos services de messagerie».

En période de pandémie, où les gens essaient de rester connectés avec leurs proches par le biais de la messagerie privée, des chats vidéo, etc., des fonctionnalités telles que le cryptage de bout en bout garantissent la confidentialité des utilisateurs et réduisent les risques de fuite de données.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂