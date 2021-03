Facebook lève son interdiction des publicités politiques et sociales mises en place après l’élection présidentielle américaine de 2020

04 mars 2021 10:16:20 IST

Facebook dit qu’il lève son interdiction des publicités politiques et sociales mises en place après l’élection présidentielle américaine de 2020. Les candidats politiques, les groupes et autres pourront placer des annonces sur Facebook et Instagram à partir de jeudi. La restriction des publicités politiques à la suite des élections de novembre faisait partie des nombreuses mesures mises en place par Facebook l’année dernière pour tenter de garantir que sa plateforme ne soit pas utilisée pour semer le chaos et répandre de la désinformation.

Facebook a interrompu les publicités politiques américaines à la clôture des sondages le 3 novembre, une extension d’une restriction antérieure sur les nouvelles publicités politiques dans la semaine précédant le jour du scrutin. Il a déclaré à l’époque que l’interdiction serait temporaire mais n’a pas donné de date de fin claire.

«Nous avons entendu beaucoup de commentaires à ce sujet et en avons appris davantage sur les publicités politiques et électorales au cours de ce cycle électoral», a déclaré la société dans un article de blog mercredi. « Par conséquent, nous prévoyons d’utiliser les mois à venir pour examiner de plus près le fonctionnement de ces annonces sur notre service afin de voir où d’autres modifications pourraient être justifiées. »

Twitter a interdit définitivement les publicités politiques.

