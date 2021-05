Facebook, les utilisateurs d’Instagram peuvent désormais choisir de se cacher comme des comptes: comment ça marche

Réconciliation Végétale Bégonia plante d'intérieur sans cache-pot

Un feuillage panaché de pois argentés et une floraison longue durée pour cette plante extraordinaire.Son Origine : Comme tous les bégonias, il est originaire d'Amérique du sud.Signe distinctif : En plus de son feuillage extraordinaire qui se panache de pois argentés, le bégonia maculata fleurit longuement du printemps jusqu' l'automne.Nos conseils d'entretien : Frileux, il est cultivé en pot, comme plante d'intérieur sous nos latitudes.Placez-le dans une pice o la température se situe entre 16 et 20C la lumire tamisée. Surtout pas de soleil direct qui risquerait de brler ses feuilles et d'affadir leur couleur d'origine. Il apprécie les expositions la mi-ombre et peut se cultiver mme si votre intérieur n'est pas trs lumineux.Arrosez votre Begonia maculata ds que la terre est sche en surface. Un deux arrosages par semaine en été suffisent en général pour lui apporter les besoins nécessaires en eau. En hiver, espacez les arrosages et veillez ne jamais laisser d'eau stagnante dans la soucoupe.Pendant sa période de croissance (avril septembre), il appréciera recevoir de lengrais pour plantes fleuries.Un tutorage de votre bégonia sera sans doute nécessaire pour éviter que ses tiges fragiles ne se cassent. Supprimez régulirement ses fleurs fanées pour stimuler l'apparition de nouvelles fleurs et taillez-le régulirement si vous souhaitez maintenir un port compacte.Pet friendly: Attention, le Bégonia est toxique pour les animaux de compagnie. Toxicité digestive.Taille des plantes la livraison : Pot de 12 cm de diamtre, Hauteur de la plante : environ 40 cm. Plante livrée sans cache-pot.Toutes nos plantes sont fournies avec une fiche d'entretien pour que vous gardiez en tte les bons gestes adopter.