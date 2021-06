Facebook lance des podcasts et des flux audio en direct aux États-Unis : tout ce que vous devez savoir

22 juin 2021 13:47:43 IST

Facebook lance lundi des podcasts et des flux audio en direct aux États-Unis pour fidéliser les utilisateurs sur sa plate-forme et rivaliser avec ses concurrents émergents. Facebook dit qu’il permet à des personnalités publiques disposant de comptes vérifiés de créer des salles audio en direct et d’inviter toute autre personne à prendre la parole. Une poignée de podcasts sera disponible pour les personnes aux États-Unis dans un premier temps et la société prévoit d’en ajouter d’autres sur toute la ligne.

Le PDG Mark Zuckerberg, qui est apparu sur l’application de streaming vidéo Club-house dans le passé, a hébergé sa propre salle audio en direct sur sa page Facebook la semaine dernière.

« Les salles audio en direct et les podcasts déployés aux États-Unis ne sont que le début de notre voyage audio », a écrit Fidji Simo, responsable de l’application Facebook, dans un article de blog lundi. « Pour l’avenir, nous travaillons avec des créateurs qui utiliseront nos outils audio pour développer et lancer Soundbites – des clips audio créatifs de courte durée. »

Mais les podcasts et l’audio en direct ont également été un exutoire pour le racisme, la désinformation et le matériel extrémiste. L’audio en direct est particulièrement difficile à modérer, par rapport aux publications traditionnelles sur les réseaux sociaux.

Facebook, qui a annoncé son intention d’intégrer les flux audio en avril, a déclaré que ses règles s’appliquaient à l’audio en direct et aux podcasts et que n’importe qui peut signaler du matériel incriminé.

« En outre, notre travail plus large sur l’intégrité et la sécurité et les outils que nous avons créés pour identifier de manière proactive et automatique les contenus nuisibles sont d’excellents éléments de base, mais nous prévoyons d’adapter la technologie et les processus à mesure que nous en apprenons davantage », a déclaré la société dans un communiqué préparé.

La société dit qu’elle peut également conserver l’audio en direct après qu’il ne soit plus en direct pour appliquer ses politiques, ce qui sera fait à la fois par des modérateurs humains et par l’apprentissage automatique.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂