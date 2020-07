Facebook : la firme engage des poursuites contre l’U.E

Facebook contre l’Union européenne sur la vie privée. Le géant des réseaux sociaux a poursuivi l’UE en l’accusant d’avoir envahi la vie privée de ses salariés, en déposant un recours relatif aux enquêtes antitrust bruxelloises devant la Cour de Luxembourg.

Selon la société de Mark Zuckerberg, les demandes des autorités seraient excessives par rapport à la portée des enquêtes, qui se posent pour analyser les méthodes de collecte de données Facebook à but lucratif et la section «Marketplace» du portail, enquêtée pour un avantage déloyal potentiel.

Des demandes hors normes à l’encontre de Facebook

Depuis le début des enquêtes, lancées en mars dernier, le réseau social a livré 1,7 million de pages à l’UE appartenant à 315 000 documents, dont des courriers électroniques internes. Des éléments qui n’étaient pas suffisants pour la Commission et qui ont été suivis de demandes ultérieures qui ont incité l’entreprise à faire appel. Les autorités auraient demandé à Facebook tous les documents, y compris environ 2500 mots clés comme “grande question”, “gratuit”, “pas bon pour nous” et “arrêt”. Une demande que l’entreprise qualifie de «trop large» et qui finirait par inclure les informations personnelles des employés.

“Le caractère exceptionnellement large des demandes de la Commission signifie que nous serions tenus de fournir pour la plupart des documents non pertinents, qui n’ont rien à voir avec les enquêtes de la Commission, notamment informations personnelles très sensibles telles que les informations médicales des employés, les documents financiers personnels et les informations privées sur les membres de la famille des employés “, a commenté Tim Lamb, un avocat de Facebook.” Nous pensons que ces demandes devraient être traitées par les tribunaux européens. ” qu’il veut défendre ses actions devant les tribunaux, également parce qu’une éventuelle victoire de Facebook ralentirait l’enquête dans les mois à venir.