Facebook intensifie ses efforts pour freiner la désinformation sur les vaccins COVID-19, les critiques ne sont pas convaincues

Facebook a déclaré lundi qu’il intensifiait ses efforts pour endiguer la propagation de la désinformation sur les vaccins COVID-19, diffuser des faits et déterminer qui pourrait se méfier de recevoir le vaccin. Cette décision comprend des groupes d’interdiction qui diffusent à plusieurs reprises des informations erronées et démentent les affirmations sur le virus et les vaccins en général. Facebook met en avant les conseils de santé d’agences fiables et supprime la désinformation sur le COVID-19 depuis des mois et a élargi lundi cette initiative.

Facebook dit également qu’il consulte les organisations de santé, y compris l’Organisation mondiale de la santé (OMS), pour élargir la liste des fausses allégations qu’il supprimera pour inclure d’autres allégations démenties concernant le coronavirus et les vaccins.

Facebook a écrit dans le article de blog:

<< Aujourd'hui, à la suite de consultations avec les principales organisations de santé, y compris l'Organisation mondiale de la santé (OMS), nous étendons la liste des fausses allégations que nous supprimerons pour inclure d'autres allégations démenties concernant le coronavirus et les vaccins. COVID-19 est artificiel ou fabriqué

Les vaccins ne sont pas efficaces pour prévenir la maladie contre laquelle ils sont censés protéger

Il est plus sûr de contracter la maladie que de se faire vacciner

Les vaccins sont toxiques, dangereux ou provoquent l’autisme «

Dans un autre blog, Facebook dit avoir « connecté plus de 2 milliards de personnes de 189 pays à des informations fiables sur le coronavirus via notre centre d’information COVID-19 et des messages d’information, et nous avons supprimé plus de 12 millions de contenus sur Facebook et Instagram contenant des informations erronées qui pourraient entraîner des dommages physiques imminents. «

Facebook poursuit en ajoutant qu’il s’est « associé aux gouvernements de plus de 120 pays, ainsi qu’à des organisations multilatérales comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’UNICEF, pour fournir des informations en temps opportun sur le COVID-19, notamment par le biais de lignes d’assistance téléphonique sur WhatsApp. «

Cependant, les critiques de la gestion de la désinformation par le géant des médias sociaux n’ont pas été convaincus par sa dernière décision.

Sur Facebook, les épidémiologistes de Harvard, Stanford et Oxford ne sont pas autorisés à s’opposer aux vaccinations obligatoires. https://t.co/NewqaGxaNG – Thaddeus Russell (@ThaddeusRussell) 7 février 2021

Je regarde la liste des choses que Facebook dit qu’il prendra comme « désinformation » et est-ce rétroactif? Ils devraient alors retirer la plupart des conseils de santé publique, y compris ceux du CDC, de l’OMS et des principaux journaux, dès les six premiers mois de la pandémie. https://t.co/PpDzWPUdY6 – zeynep tufekci (@zeynep) 8 février 2021

« Facebook a promis de sévir contre la désinformation COVID et anti-vaxx au cours de l’année écoulée », a déclaré l’organisation à but non lucratif Center for Countering Digital Hate dans un message diffusé sur Twitter.

Facebook a promis de sévir contre la désinformation COVID et anti-vaxx depuis un an. Chaque fois, il ne parvient pas à répondre à ces annonces de titre avec action. pic.twitter.com/CbCRD9mVGv – Centre de lutte contre la haine numérique (@CCDHate) 8 février 2021

Les groupes ou comptes qui partagent des informations erronées sur les vaccins peuvent être supprimés complètement du réseau social, a averti le vice-président de l’intégrité de Facebook, Guy Rosen.

Facebook héberge en évidence un Centre d’information COVID-19, et fait une priorité de présenter des sources fiables dans les résultats des requêtes sur le sujet.

Il a été demandé aux responsables de groupes du réseau social d’exiger que les messages des membres susceptibles de diffuser de fausses informations sur les vaccins ou la pandémie soient approuvés avant d’être partagés.

Sur Instagram, propriété de Facebook, les comptes de personnes décourageant les vaccinations seront plus difficiles à trouver à l’aide d’outils de recherche automatisés, selon le réseau social.

Facebook a déclaré avoir obtenu plus de 50 millions de réponses à une enquête COVID-19 lancée l’année dernière en collaboration avec deux universités américaines.

Il a été conçu pour recueillir des informations auprès des gens sur les symptômes du COVID-19, le port du masque et l’accès aux soins.

« Le programme d’enquête est l’un des plus importants jamais réalisés et a aidé les chercheurs en santé à mieux surveiller et prévoir la propagation du Covid-19 », a déclaré Facebook.

« Les données de l’enquête permettront de mieux comprendre les tendances de l’intention des vaccins à travers la sociodémographie, la race, la géographie et plus encore. »

Les résultats de l’enquête sur les attitudes à l’égard des vaccins seront partagés à l’échelle mondiale, selon le réseau social.

Avec les contributions de l’Agence France-Presse

