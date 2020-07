Facebook, Google, Amazon et Apple : les points de la discorde

Aujourd’hui, les quatre PDG de grandes entreprises technologiques américaines se présenteront devant le Congrès américain pour répondre aux éventuelles violations des lois antitrust qui les ont caractérisées ces dernières années. Cependant, les raisons qui ont conduit les responsables de chaque groupe devant le Congrès sont différentes. Tout comme la gravité potentielle des positions des réalités individuelles.

La situation des quatre entreprises est en effet très différente tant pour les différents éléments critiqués que pour l’approche que les quatre PDG ont eue à l’égard du gouvernement américain ces derniers mois. Voici contre quoi Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Jeff Bezos et Tim Cook devront se défendre.

Facebook

Quant à Facebook, par exemple, il est indéniable que Zuckerberg a mis en place une stratégie de coopération et d’attitudes peu punitives à l’égard de la politique américaine. En revanche, dans son cas, le risque est que le gouvernement décide que ses acquisitions lui ont conféré trop de puissance, le forçant à diviser Facebook, WhatsApp et Instagram en trois sociétés différentes avant que Zuckerberg ne puisse achever l’unification des trois infrastructures. Le PDG devra également répondre de la diffusion de contenu haineux et de fake news au sein de sa plateforme.

Zuckerberg’s strategy for the big tech congressional hearing:

To portray Facebook as an American success story, now threatened by the rise of Chinese apps and tech around the world. (To make the point that weakening FB = strengthening China) https://t.co/jMZ0nkj3oQ — Sarah Frier (@sarahfrier) July 27, 2020

Google

La situation de Google est peut-être la plus complexe et la plus difficile à gérer dans une telle audience. Compte tenu de la diffusion de sa position sur le Web, des pratiques commerciales et publicitaires et de son impact sur pratiquement tous les aspects de l’économie du Web et des appareils matériels, Google devra répondre du plus grand nombre d’accusations. Contre ce qui aux yeux du gouvernement est maintenant une position de domination absolue. De plus, une position obtenue avec une politique de acquisitions sauvages qui ont réuni des géants tels que YouTube et Android sous un même toit, augmentant encore la taille d’une entreprise qui est maintenant considérée comme trop grande. Du moteur de recherche (souvent en faveur des produits Big G) à la publicité, Sundar Pichai devra répondre à d’innombrables questions, mais il devra aussi expliquer si son entreprise prend environ 35% de toutes les transactions publicitaires parce qu’il le mérite ou simplement parce qu’il peut le faire.

No Gucci belt,no ROLEX watch,no fancy outfit and no jewelry. Yet, he is one of the highest paid CEOs in the world. The level of simplicity coming from Sundar Pichai, CEO of Google & Alphabet Inc. is just admirable. The goal isn’t to look rich/wealthy – it’s to be rich/wealthy pic.twitter.com/s9XjIB7D1P — Arun Mukherjee (@Arunstockguru) July 22, 2020

Amazone

Ce sont aussi les pratiques de prix sauvages mises en place par Amazon qui les ont menés devant le congrés. Un élément tellement absurde et irrationnel (car il prévoit la vente à des prix bien inférieurs à ceux du marché) que les lois antitrust ne le prennent tout simplement pas en considération. Mais de cette manière, Amazon a non seulement réussi à survivre, mais a également éliminé une grande partie de la concurrence et devenir un géant du commerce électronique. Une approche que Lina Khan, étudiante en droit, disséqua et critiqua dans le livre “Amazon’s Antitrust Paradox”. Aujourd’hui, Khan est membre de la commission qui enquête sur les entreprises technologiques. Pour Jeff Bezos, l’audition sera également particulièrement stressante: c’est la première fois dans l’histoire que le PDG d’Amazon se présente devant le Congrès américain.

Amazon CEO Jeff Bezos Faces Rare Test in First Testimony Before Congress #GEORGEnews https://t.co/VjPZbj8mFd — GEORGE 🇺🇸 (@TheCollectiveQ) July 27, 2020

Apple

La situation d’Apple est en fait la plus simple, car en fait elle ne concerne que son App Store. Dans le cas de la firme de Cupertino, en effet, les polémiques antitrust concernent le pourcentage égal à 30% qu’Apple prélève pour chaque achat effectué au sein de sa boutique numérique présente sur chacun de ses appareils. Comme dans le cas de Google, la commission veut savoir si cette “taxe” est réclamée pour une raison valable ou uniquement parce que l’entreprise peut la demander. Compte tenu de sa présence massive dans le secteur des smartphones, Apple est également accusé d’avoir mené un procès examen des applications trop «dur et incohérent», coupant les développeurs non acceptés par près de la moitié du marché des smartphones. Pour préparer l’audience, la société a publié un document expliquant que la commission de 30% n’est pas différente des frais facturés par Google et Amazon. Une approche qui ne sauvera pas Tim Cook d’une série de questions inconfortables.