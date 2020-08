Facebook fonctionne sur une IA assistée par la vision par ordinateur qui prétend, si on le laisse, se souvenir de tout pour nous

Facebook enquête depuis plusieurs mois sur les applications possibles de la combinaison des apprentissage par renforcement dans le contexte de l’intelligence artificielle (IA) et de la vision par ordinateur. En début d’année cette société a confirmé qu’une de ses équipes de recherche avait réussi à développer un algorithme capable d’identifier des objets dans l’environnement grâce à des techniques de vision par ordinateur pour, à partir de ces informations, recréer une carte qui lui permettrait localiser et trouver le chemin optimal entre deux points.

Sur le papier, cette technologie a des applications très intéressantes. Cela pourrait aider les robots déplaçables à interpréter beaucoup plus précisément l’espace dans lequel ils travaillent (les aspirateurs robots pourraient clairement bénéficier de quelque chose comme ça). Et il est également possible d’installer cet algorithme dans des lunettes intelligentes capable d’identifier des objets dans notre environnement afin de suivre notre activité quotidienne et de nous aider à l’optimiser. Comme vous pouvez le voir, cette technologie sonne bien, mais, lorsqu’elle sera disponible, si Facebook parvient à fonctionner comme prévu, elle aura un défi très important à relever: convaincre les utilisateurs que nous pouvons faire confiance à cette intelligence artificielle.

Elle veut se souvenir de tout pour nous, si on lui fait confiance

Mike Schroepfer, responsable du développement technologique chez Facebook, a confirmé qu’ils espèrent intégrer l’intelligence artificielle dans laquelle ils travaillent dans une très large gamme d’appareils afin qu’ils puissent bénéficier de leur capacité à identifier l’environnement. Et il a illustré cette ambition avec un exemple qui met clairement sur la table ce qu’ils ont en tête. Selon Schroepfer, les lunettes intelligentes équipées de son algorithme pourraient être capables non seulement d’identifier des objets dans notre environnement, mais aussi de reconnaître la façon dont nous interagissons avec eux.

La plateforme SoundSpaces joue un rôle central dans l’IA sur laquelle Facebook travaille. Il vise à pouvoir identifier les caractéristiques d’un espace à partir de la manière dont les ondes sonores interagissent avec lui. Grâce à cette innovation, l’algorithme pourrait être capable de reconnaître dans l’espace un objet qui émet un son particulier, comme par exemple une alarme ou un bébé qui pleure.

Grâce à l’apprentissage par renforcement, les lunettes finiraient par être en mesure de cartographier notre maison avec précision. De plus, l’algorithme pourrait reconnaître n’importe quel objet et mémoriser son emplacement dans notre maison pour nous le rappeler où est-il quand on en a besoin. Quelque chose comme cela pourrait nous empêcher d’oublier jamais où nous avons placé nos clés de maison ou la télécommande de la voiture, par exemple. Mais cela pourrait aussi nous dire si nous n’avons pas encore ajouté l’un des ingrédients de la recette que nous préparons. Ses applications possibles sont très larges tant que, oui, tant la cartographie de l’environnement que la reconnaissance des objets et leur capacité d’apprentissage fonctionnent correctement.

Schroepfer a confirmé que cette technologie est toujours dans un état de développement initial, mais a également veillé à ce qu’ils soient confiants de pouvoir la concrétiser afin de commercialiser des lunettes intelligentes avec les capacités que nous venons de décrire qui, selon lui, “Ils donneront aux utilisateurs des super pouvoirs.” Et oui, s’ils nous offrent vraiment les fonctionnalités que Facebook a décrites d’une manière, ils nous donneront des super pouvoirs. Au moins le super pouvoir d’avoir moins d’oublis quotidiens, ce qui n’est pas mal.

Cependant, faire fonctionner correctement cette technologie n’est pas le seul défi auquel Schroepfer et son équipe seront confrontés; Ils devront également nous convaincre que cette innovation est totalement sûre et qu’elle ne recueille pas de données sur notre activité quotidienne que nous ne voulons pas être exposées. Il est évident que des lunettes dotées d’une intelligence artificielle aussi avancée pourraient nous causer d’importants maux de tête si elles ne garantissent pas notre confidentialité absolue. Les doutes plus que raisonnables que les assistants vocaux ont semés l’année dernière nous rappellent à quel point il est important que les utilisateurs protégeons notre vie privée et nous restons attentifs aux petits caractères des services et technologies que nous utilisons.

