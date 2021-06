Facebook F8 Refresh : WhatsApp Business obtient de nouvelles fonctionnalités pour rendre la messagerie plus efficace

03 juin 2021 16:12:29 IST

Lors du Facebook F8 Refresh cette année, la société a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs de WhatsApp Business qui les aideront à interagir plus efficacement avec leurs clients. WhatsApp permettra désormais aux utilisateurs d’envoyer plusieurs types de messages, notamment en permettant aux entreprises d’envoyer des alertes pour le réapprovisionnement des produits. WhatsApp souhaite créer des mises à jour périodiques pour les entreprises, tout comme nous voyons des mises à jour régulières de sources gouvernementales liées à la santé pendant la pandémie en cours.

En plus de cela, WhatsApp pour les entreprises obtiendra désormais une liste de jusqu’à 10 modèles qui peuvent être utiles aux utilisateurs tout en répondant aux textes sur la plate-forme. Ils peuvent simplement choisir l’une des trois options, appuyer sur « répondre » et c’est tout. Cela leur fera gagner du temps au cas où ils ne voudraient pas taper la réponse. Selon WhatsApp, « Les entreprises peuvent créer et gérer des options à l’avance à partir de leur compte WhatsApp Business API. »

Selon une déclaration de WhatsApp, » Les clients doivent prendre l’initiative de parler à une entreprise. Si les clients souhaitent que l’entreprise les contacte sur WhatsApp, ils devront également le demander. Parallèlement à ces mises à jour, nous améliorons également l’option de commentaires afin que les gens peuvent partager leur expérience avec vous si jamais ils bloquent une entreprise. »

