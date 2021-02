Facebook exhorte le Myanmar à débloquer l’accès aux médias sociaux, comme l’a signalé une panne d’Internet après le coup d’État militaire

Facebook a appelé le Myanmar à permettre à ses citoyens de se connecter librement sur les réseaux sociaux. Une coupure «quasi totale» d’Internet a été signalée dans le pays, après que l’armée y ait pris le pouvoir plus tôt cette semaine.

«Nous sommes extrêmement préoccupés par les ordres de fermeture d’Internet au Myanmar», a déclaré le directeur des politiques publiques de la société de médias sociaux pour l’Asie du Sud-Est, Rafael Frankel. «Nous exhortons vivement les autorités à ordonner le déblocage de tous les services de médias sociaux.»

Facebook a confirmé jeudi que les fournisseurs de télécommunications du Myanmar avaient été invités à bloquer temporairement Facebook. Samedi, un groupe de surveillance NetBlocks Internet Observatory a rapporté « Un arrêt Internet quasi-total » à la campagne. La connectivité Internet là-bas est tombée à 16% des niveaux ordinaires, a déclaré le groupe.

Le 1er février, les forces armées du Myanmar ont arrêté des responsables gouvernementaux clés, notamment la conseillère d’État et lauréate du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, et le président Win Myint. L’armée a justifié sa prise du pouvoir en affirmant que l’élection générale de novembre 2020, remportée par le parti de Suu Kyi, avait été truquée. La plus haute autorité électorale du pays avait précédemment rejeté l’allégation de fraude électorale.

L’année dernière, Facebook a supprimé des dizaines de comptes et plusieurs groupes et pages soupçonnés de «Comportement inauthentique coordonné» avant les élections de novembre au Myanmar.

Peu de temps après le coup d’État, Frankel a déclaré aux médias américains que Facebook était «Donner la priorité à la sécurité des personnes au Myanmar» et supprimait le contenu qui incluait «Des informations erronées qui délégitiment le résultat des élections de novembre.»

BuzzFeed News a cité un message interne dans lequel Frankel a exprimé «Grave préoccupation» sur les événements au Myanmar et a déclaré le coup d’État « Nous écoute aux jours que nous espérions appartenir au passé du Myanmar. » Selon le rapport, le porte-parole a promis que Facebook protégerait les publications en ligne critiquant le coup d’État et supprimerait «Tout appel à apporter des armements.»

Le Conseil de sécurité de l’ONU a condamné le coup d’État, exigeant que Suu Kyi et tous les détenus soient libérés. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président américain Joe Biden, a déclaré que Washington envisageait de sanctionner les responsables birmans.

