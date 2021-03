Facebook et Microsoft rouvrent après le coronavirus: les employés retournent au bureau

Le coronavirus a incité de nombreuses entreprises à adopter politiques de travail intelligentes ou renforcer ceux qui étaient déjà actifs avant le déclenchement de la pandémie. Parmi les réalités les plus réactives à ce changement figurent la Entreprises de la Silicon Valley, qui maintenant, cependant, tout aussi en avance sur leur temps, planifient déjà en partie une retour aux bureaux de leurs employés. Pour le signaler, il existe plusieurs journaux selon lesquels Facebook, Microsoft et Uber ont déjà un programme de réouverture progressive de leurs bureaux américains.

Selon Bloomberg, le Groupe de Mark Zuckerberg envisagerait de rouvrir les bureaux de la région de San Francisco présents à partir de mai, en n’attribuant pour le moment que 10 pour cent des employés. Le projet consisterait à permettre à la moitié du personnel de retourner travailler au bureau d’ici la fin septembre, permettant des glissements entre ceux qui travaillent à domicile et ceux qui prêtent plutôt leur travail depuis les bureaux: ils seront adoptés politiques de distanciation, d’assainissement et de protection individuellemais avec un nombre limité d’employés présents, il devrait être possible d’assurer la sécurité de tous.

Les informations sur Uber et Microsoft viennent respectivement de . et de la même maison à Redmond. L’agence de presse rapporte que le géant de l’hélicoptère rouvrira ses bureaux en commençant déjà de la semaine prochaine un cinquième de la capacité initiale, en avance sur les plans originaux pour un fonctionnement intelligent à 100% jusqu’en septembre; Encore une fois, les employés doivent suivre des protocoles de sécurité conçus pour protéger tout le monde contre le risque d’infection.

La même date marquera la reprise des travaux en présence également pour Microsoft qui cependant – comme Facebook et de nombreuses autres entreprises – a déjà anticipé que le travail intelligent restera un outil fondamentale dans la mise en place de travail dans l’entreprise. Si la pandémie et la distanciation à 100% ont mis en évidence les limites de ce modèle, les avantages liés au travail décentralisé ne sont pas passés inaperçus par les entreprises, à la fois en termes d’économies économiques et d’organisation des activités: l’objectif de nombreuses organisations – déjà communiqué dans le derniers mois – consiste à accorder aux employés un pourcentage de travail en mode intelligent qu’ils peuvent administrer à leur guise, de manière compatible avec les tâches et calendriers partagés avec les collègues.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂