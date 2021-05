Facebook et Instagram bientôt plus gratuits? ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Bureau et consommables Lot de 12 pains de 350 grammes pâte à modeler PatPlume assortis dont 1 pain gratuit

Lot de 12 pains de 350 grammes pâte à modeler PatPlume assortis dont 1 pain gratuit.Coloris assortis : jaune, rouge, bleu, vert, noir, marron, blanc, vert clair, rose, orange, rose chair, bleu clair.Base végétale.Odeur agréable de savon.Plus souple, plus facile à modeler et à lisser. Plus grande plasticité.Conserve ses propriétés quelque soit la température ambiante et l humidité (été, hiver): elle reste souple et malléable en hiver.En été, elle conserve ses qualités plastiques et sa tenue, notamment les jours de fortes chaleurs : les éléments gras ne migrent pas en surface, la pâte n est donc pas huileuse, et les mains restent propres. NE TACHE PAS, NE SÈCHE PAS et NE COLLE PAS .Fabricant: CANSONRéférence fabricant: 512200Code-barres: 8000144512201Prix hors TVA, taux applicable: 20,00 %