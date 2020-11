Facebook et Instagram annonceront le vainqueur des élections américaines avec une notification intégrée à l’application

Comme on s’y attendait beaucoup, de nombreuses informations erronées se répandent sur les réseaux sociaux en ce moment sur le résultat des élections américaines qui ont eu lieu le 3 novembre. Les votes sont toujours comptés, alors que l’actuel président Donald Trump déclare depuis des jours qu’il a déjà remporté un second mandat. Pour éviter toute confusion parmi les électeurs, le groupe Facebook a annoncé dans ces heures que annoncera le vainqueur probable de l’élection dès qu’il est connu, à travers un système univoque: une série de notifications qui apparaîtront au premier plan au sein des deux réseaux sociaux du groupe, soit Facebook et Instagram.

Comment les annonces seront-elles

La société a fourni un exemple de ce à quoi ressembleront les notifications en question. Ce seront des bannières aux dimensions généreuses qu’il sera impossible de manquer et occuperont le partie initiale du fil d’actualité qui représente la page d’accueil des deux applications; le titre en gras se lira comme suit: « Il y a une projection officielle sur le vainqueur des élections », suivi du nom du candidat, des sources journalistiques sur lesquelles sont basées les données et de l’heure de mise à jour de ce dernier.

Les bases des calculs

Comme cela se produit également dans notre pays, à mesure que nous approchons de la fin du décompte, les projections officielles sur les gagnants dans les différents États sont faites de plus en plus précis; c’est sur ces données que, même maintenant, divers journaux et agences de presse font leurs calculs. Le système cependant, il cache une marge d’erreur mais cela représente un compromis entre la précision des prédictions et la vitesse des mises à jour. Les notifications Facebook et Instagram seront à leur tour basées sur les décisions prises par ., ABC News, CBS News, Fox News, NBC News, CNN et The Associated Press.

Les autres mesures

Il est difficile pour les notifications nouvellement annoncées d’apparaître sur les smartphones de tous les utilisateurs du monde. La nouveauté semble être conçue pour les utilisateurs américains, qui risquent davantage d’être victimes de réclamations avancées et de désinformation. Pour cette raison, Facebook a également décidé d’apposer ci-dessous tous les messages publiés par les deux candidats présidentiel un lien vers son centre d’information sur le vote – la section du réseau social dédiée au rendez-vous du 3 novembre accessible aux utilisateurs du monde entier à cette adresse.