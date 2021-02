Facebook et Google divergent fortement en réponse à la nouvelle loi australienne sur les médias

18 févr.2021 11:19:31 IST

Pendant des mois, Facebook et Google ont été bloqués dans un regard baissé avec les éditeurs de nouvelles et les législateurs en Australie.

Au cœur de la lutte est de savoir si les géants de la technologie devraient payer les agences de presse pour les articles de presse partagés sur leurs réseaux. En vertu d’un projet de loi de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation, Google et Facebook seraient tenus de négocier avec les éditeurs de médias et de les rémunérer pour le contenu qui apparaît sur leurs sites.

Facebook et Google se sont battus pour empêcher la loi australienne – qui devrait être adoptée cette semaine ou la prochaine – de leur forcer la main. Mais mercredi, les deux sociétés ont fortement divergé sur la façon de parer à cet avenir réglementaire.

Google a commencé la journée en dévoilant un accord mondial de trois ans avec News Corp de Rupert Murdoch pour payer le contenu d’actualités de l’éditeur, l’un des nombreux accords de ce type qu’il a récemment annoncés et où il semble effectivement capituler face aux demandes des éditeurs. Quelques heures plus tard, Facebook a pris le contre-pied et a déclaré qu’il empêcherait les gens et les éditeurs de partager ou de consulter des liens d’actualités en Australie, dans une mesure qui a été effective immédiatement.

Dans un langage conciliant envers les éditeurs, Don Harrison, président des partenariats mondiaux chez Google, a déclaré que la société avait investi pour aider les organes de presse au fil des ans et qu’elle espérait «annoncer encore plus de partenariats bientôt».

Facebook a frappé un ton nettement différent. «Le projet de loi comprend fondamentalement mal la relation entre notre plate-forme et les éditeurs qui l’utilisent pour partager du contenu d’actualité», a déclaré William Easton, directeur général de Facebook Australie et Nouvelle-Zélande, à propos du projet de loi australien.

La divergence illustre les différentes manières dont Facebook et Google abordent l’actualité. Pendant des années, les deux géants de l’internet avaient traité les éditeurs de nouvelles plus ou moins de la même manière. Les deux étaient peu incités à payer les médias pour le contenu et ont fait valoir, à juste titre, qu’ils avaient aidé à conduire de nombreux lecteurs vers des reportages qui, autrement, passeraient inaperçus sur des sites Web à faible trafic.

Mais le déclin constant des journaux – juxtaposé aux milliards de dollars récoltés par Google et Facebook dans la publicité numérique – a intensifié les questions de savoir si les plateformes avaient la responsabilité de soutenir financièrement les éditeurs. Ces dernières années, les deux sociétés ont commencé à payer les agences de presse par le biais de divers programmes, car les critiques concernant la désinformation sur leurs plates-formes semblaient accroître le besoin d’un journalisme de qualité.

Maintenant, la situation en Australie a souligné que l’approche par étapes ne peut aller que jusque-là parce que Facebook et Google évaluent finalement les nouvelles différemment. L’énoncé de mission de Google a longtemps été d’organiser l’information du monde, une ambition qui n’est pas réalisable sans actualités à la minute. Pour Facebook, les actualités ne sont pas aussi centrales. Au lieu de cela, l’entreprise se positionne comme un réseau d’utilisateurs qui se réunissent pour partager des photos, des opinions politiques, des mèmes Internet, des vidéos et, à l’occasion, des articles de presse.

«Google est déjà habitué à jouer à un jeu différent dans chaque pays», a déclaré Siva Vaidhyanathan, professeur d’études sur les médias à l’Université de Virginie, à propos des différentes approches des entreprises. Alors qu’il a déclaré que Facebook adoptait ce qu’il considérait comme une position morale, Google « a peut-être dépassé ce fantasme d’une approche universelle de la conduite des affaires dans le monde. »

Paul Fletcher, ministre australien des communications, a déclaré que le gouvernement irait de l’avant avec la législation alors même que les conversations avec Facebook se poursuivent.

Lors d’entretiens, il a félicité Google pour son engagement dans le processus et a suggéré que Facebook serait examiné de près pour avoir décidé de «supprimer toutes les sources d’informations incroyables faisant autorité de la plate-forme». Dans une interview accordée à la radio 2GB, Fletcher a ajouté que la décision «soulève certainement des questions sur la crédibilité des informations sur la plate-forme».

La Commission australienne de la concurrence et de la consommation, la principale autorité de la concurrence du pays, a passé l’année dernière à rédiger un projet de loi pour le Parlement australien qui obligerait Facebook et Google à négocier avec les éditeurs de médias et à les payer pour le contenu. La législation comprend un code de conduite qui permettrait aux entreprises de médias de négocier individuellement ou collectivement avec les plateformes numériques sur la valeur de leur contenu d’information.

Google et Facebook considéraient le projet de loi comme un précédent inquiétant. Alors que les négociations sur la proposition se poursuivaient tout au long de 2020, les deux entreprises ont déclaré ouvertement qu’elles pourraient avoir à recourir à des mesures plus drastiques à son encontre.

En août, Facebook a déclaré qu’il empêcherait les utilisateurs et les agences de presse en Australie de partager des actualités locales et internationales sur son réseau social et Instagram si le projet de loi allait de l’avant. Le mois dernier, Google a également menacé de rendre son moteur de recherche indisponible en Australie si le gouvernement approuvait la législation.

Mais ces dernières semaines, Google a cherché à atténuer l’impact de la législation proposée en concluant des accords avec des entreprises médiatiques telles que . et Le Financial Times. L’année dernière, Google a annoncé qu’il s’engagerait à payer 1 milliard de dollars de frais de licence sur trois ans aux éditeurs d’actualités pour le contenu qui apparaît sur la page Actualités de Google, ainsi que sur Discover, le fil d’actualité qui apparaît dans l’application de recherche mobile de Google.

L’accord de Google mercredi avec News Corp de Murdoch était particulièrement remarquable. Les deux ont montré une animosité ouverte l’un envers l’autre pendant des années, remontant aux premiers jours du moteur de recherche.

En 2009, Murdoch a menacé de supprimer les articles de News Corp de Google, accusant le géant de l’internet de voler son contenu. Google soupçonne depuis longtemps que Murdoch et News Corp ont alimenté un examen antitrust croissant à Washington et parmi les procureurs généraux des États, selon les dirigeants actuels et anciens de Google.

En vertu de l’accord des deux sociétés, Google a accepté de payer News Corp pour l’utilisation de son contenu d’actualités sans divulguer des marchés spécifiques ou des montants en dollars.

Mais le géant de la recherche n’a pas concédé un point de friction majeur dans les négociations passées, selon deux personnes proches de l’accord. L’accord ne semble pas inclure explicitement le paiement de liens et d’extraits de nouvelles qui apparaissent dans les résultats de recherche généraux, la principale source de puissance de Google.

Dans un communiqué de presse déclarant la victoire pour sa «quête chimérique» pour amener Google à payer pour les nouvelles, News Corp a également déclaré que l’accord comprenait le développement d’une plate-forme d’abonnement et des investissements dans le journalisme vidéo par YouTube, une filiale de Google.

La décision de Facebook de mercredi était cohérente avec ses déclarations passées sur le blocage des liens d’information en Australie. Cette décision pourrait s’avérer extrêmement difficile pour les Australiens, les éditeurs ne pouvant plus partager ou publier le contenu de leurs pages Facebook et les utilisateurs ne pouvant pas voir les articles de presse partagés sur Facebook par des éditeurs étrangers.

En Australie, l’interdiction des actualités de Facebook a semblé se dérouler au hasard. Les pages d’actualités fonctionnaient puis ne fonctionnaient pas, avec des messages d’erreur pour certains utilisateurs et des flux de publications disparaissant pour d’autres.

Mais à 9 heures du matin à Sydney, l’impact était apparent et encore plus vaste que ne le suggéraient les déclarations de Facebook. En plus du blocage des éditeurs de nouvelles, les pages de Fire and Rescue New South Wales, du Bureau de météorologie et des services de police d’État ont toutes été nettoyées. Même les pages du gouvernement des États contenant des informations sur la santé publique sur la pandémie ont été bloquées, provoquant l’indignation de nombreux responsables et législateurs.

Dans un communiqué, Easton de Facebook a déclaré que le réseau social avait largement aidé l’industrie des médias et que les éditeurs ne seraient pas en mesure d’augmenter leurs revenus de la même manière sans l’aide de l’entreprise.

«L’échange de valeur entre Facebook et les éditeurs fonctionne en faveur des éditeurs», a-t-il déclaré. «L’année dernière, Facebook a généré environ 5,1 milliards de références gratuites vers des éditeurs australiens d’une valeur estimée à 407 millions de dollars australiens.»

Josh Frydenberg, le trésorier fédéral australien et chef adjoint du Parti libéral, a déclaré dans un tweet que lui et Mark Zuckerberg, directeur général de Facebook, avaient eu une «discussion constructive» mercredi.

Ils continueraient à «essayer de trouver une voie à suivre», a déclaré Frydenberg.

[Mike Isaac, Daisuke Wakabayashi, Damien Cave and Edmund Lee] c.2021 The New York Times Company

