Facebook envisage probablement une alternative à l’Apple Watch

Facebook voudrait lancer sa propre smartwatch en 2022. L’accent sera probablement mis sur les fonctionnalités de santé et de messagerie.

La smartwatch devrait apporter Internet mobile et fonctionner sans smartphone. The Information écrit ceci en référence à quatre sources anonymes qui devraient être familières avec le projet. Une intégration étroite avec Facebook Messenger est à prévoir, grâce à laquelle les fonctions de santé peuvent apparemment être utilisées avec des plates-formes de fitness populaires telles que Peloton.

Smartwatch Facebook avec un prix pas cher

Cette première smartwatch fonctionnerait sur une version open source d’Android, mais Facebook développe son propre système d’exploitation pour le futur matériel, selon la source. Cela inclut la deuxième génération de la smartwatch, qui pourrait arriver sur le marché en 2023. Semblable aux lunettes VR Oculus Quest, Facebook souhaite apparemment vendre la smartwatch à un prix proche des coûts de production afin d’en apporter le plus d’exemplaires possible aux gens. Concrètement, le prix devrait être dans la fourchette de l’Apple Watch Series 3, soit entre 200 et 250 euros.

Sortie encore incertaine

En ce qui concerne les fonctionnalités de fitness, il est dit que l’approche devrait être similaire à l’application Strava, qui permet aux joggeurs et aux cyclistes de suivre leurs entraînements et de comparer leurs performances avec d’autres athlètes. Les fonctionnalités de messagerie sont conçues pour une interaction rapide avec d’autres utilisateurs. Enfin, The Information souligne que Facebook pourrait reporter la sortie ou arrêter complètement la smartwatch. Fondamentalement, cependant, il est en développement.