Facebook dit qu’il commencera à supprimer les fausses allégations concernant les vaccins COVID-19 de ses plateformes

Facebook a déclaré jeudi qu’il commencerait à supprimer les fausses allégations sur les vaccins COVID-19, dans sa dernière initiative pour contrer une vague de désinformation en ligne liée aux coronavirus. Dans les semaines à venir, le réseau social commencera à supprimer toutes les publications Facebook ou Instagram contenant de fausses informations sur les vaccins qui ont été démystifiés par des experts en santé publique. Le géant américain de la technologie prend des mesures alors que les premiers vaccins COVID-19 sont sur le point d’être déployés.

La Grande-Bretagne est devenue cette semaine le premier pays à donner autorisation d’urgence pour un vaccin développé par le pharmacien américain Pfizer et l’allemand BioNTech, et les innoculations pourraient commencer en quelques jours. Les organismes de réglementation aux États-Unis, dans l’Union européenne et au Canada contrôlent également les vaccins.

Facebook a déclaré qu’il appliquait une politique pour supprimer les informations erronées sur le COVID-19 qui pourraient entraîner des «dommages physiques imminents».

Les messages qui ne respectent pas la politique pourraient inclure des allégations fausses sur l’innocuité, l’efficacité, les ingrédients ou les effets secondaires des vaccins.

«Par exemple, nous supprimerons les fausses allégations selon lesquelles les vaccins COVID-19 contiennent des micropuces, ou tout autre élément qui ne figure pas sur la liste officielle des ingrédients du vaccin», a déclaré la société dans un article de blog.

Les théories du complot sur les vaccins qui sont déjà connus pour être faux seront également supprimées.

Facebook a pris d’autres mesures pour essayer d’arrêter la propagation de la désinformation liée aux vaccins et aux coronavirus sur sa plateforme. De mars à octobre, il a supprimé 12 millions de messages contenant de la désinformation liée au coronavirus. Les messages supprimés incluent celui du président Donald Trump avec un lien vers un Fox News vidéo de lui disant que les enfants sont «pratiquement immunisés» contre le virus.

En octobre, l’entreprise publicités interdites décourageant les vaccinations, bien qu’il fasse une exception pour les publicités de plaidoyer sur les politiques de vaccination du gouvernement. La société a également promu des articles démystifiant la désinformation du COVID-19 sur un centre d’information.

Au milieu de l’examen minutieux des critiques, des législateurs et des utilisateurs sur la façon dont il gère le contenu sur ses plates-formes, Facebook a annoncé plus tôt cette année qu’il travaillera avec un conseil de surveillance indépendant, qui aura le pouvoir d’annuler les décisions de Facebook de supprimer certains éléments de contenu de ses plates-formes. Cette semaine, le conseil de surveillance de Facebook a annoncé le six premiers cas il a choisi de passer en revue sur la plate-forme.

Avec les contributions de l’Associated Press

