Facebook dit qu’il a aidé à réduire de 50 % l’hésitation au vaccin COVID-19 parmi les utilisateurs, filtrant la désinformation sur le jab

LangRay Paquet de 12 jouets extensibles sensoriels colorés de licorne fidget aide à réduire l'agitation due au stress et à l'anxiété pour le TDA, le

Stimulation sensorielle positive - Ces gommes amusantes, colorées et extensibles "" String "" aident à réduire le stress, l'anxiété et l'agitation en aidant les enfants et les adultes à s'étirer, à se tordre et à tirer Encourage la concentration - Idéal pour les adultes ou les enfants qui souffrent de courte durée d'attention, de TDAH, d'autisme ou de TDA, ces jouets sensoriels vivants encouragent une relaxation apaisante. Matériau, taille et emballage - Ces jouets sensoriels sont fabriqués à partir de matériaux spécialement formulés de haute qualité. Ils sont hypoallergéniques, non toxiques et sans BPA. Sans danger pour les enfants et les adultes. Ce pack contient 4 élastiques chien et 8 cordons licorne, chacun d'environ 21 cm de long. Utilisations polyvalentes - Idéal pour les garçons, les filles et les adultes de tous âges, idéal pour les parents, les thérapeutes, les étudiants et les enseignants; utilisez-les à la maison, à l'école ou au travail. Cadeau parfait pour les enfants et