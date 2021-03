Facebook développe un bracelet neuronal qui convertit les gestes de la main et les signaux neuronaux en actions

22 mars 2021 15:49:32 IST

Facebook a présenté un nouveau type de technologie sous la forme d’un bracelet neuronal, qui aidera les gens à mieux interagir avec la réalité augmentée (RA). Le nouveau bracelet, avec l’aide de l’EMG (électromyographie), convertira les signaux neuronaux en actions pour effectuer diverses tâches. La nouvelle technologie est également une manière « naturelle et intuitive » qui fonctionnera avec les lunettes Facebook AR. Le nouveau bracelet neuronal est développé par CTRL-Labs, une startup acquise par Facebook en 2019. Le groupe convertira les gestes de la main et les signaux neuronaux en actions à l’aide de l’EMG.

Le bracelet pourra suivre les «clics», un geste basé sur le mouvement qui consiste à toucher simultanément l’index et le pouce. Le groupe suivra les signaux nerveux des utilisateurs au lieu des capteurs visuels.

Cela a été démontré via une vidéo. Allez-y, jetez un œil:

Dans un article de blog, Thomas Reardon, directeur de Facebook Reality Labs (FRL) de Neuromotor, a déclaré: «Ce que nous essayons de faire avec les interfaces neuronales, c’est de vous permettre de contrôler directement la machine, en utilisant la sortie du système nerveux périphérique – en particulier les nerfs à l’extérieur du cerveau qui anime les muscles de vos mains et de vos doigts. »

Avec cela, les utilisateurs pourront effectuer des actions telles que jouer à des jeux, taper, glisser, etc. Cette technologie devrait éventuellement évoluer et permettre aux utilisateurs de contrôler les interfaces utilisateur et les objets virtuels dans le monde de la RA. Et à l’avenir, la technologie devrait permettre une saisie à grande vitesse sur les genoux avec l’aide d’EMG, mieux que le clavier actuel.

Facebook suggère que les bracelets ne décoderont que les signaux de poignet qui ont été décidés, puis les convertiront en actions. On dit que c’est un moyen beaucoup plus rapide d’agir selon les instructions.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂