Facebook désactive les comptes des campagnes de « désinformation » de la France et de la Russie avant les élections à RCA

La société Facebook a annoncé mardi la découverte de campagnes de désinformation rivales par la France et la Russie face aux élections présidentielles et législatives qui se tiendront le 27 décembre en République centrafricaine (RCA), bien que cela affecte également d’autres pays de la Afrique du Nord et Moyen-Orient.

Dans sa déclaration, il précise que c’est la première fois que « deux campagnes, de France et de Russie, interagissent l’une avec l’autre, y compris des amitiés, des commentaires et des critiques de la partie rivale pour être fausses ».

Ainsi, elle a déclaré avoir éliminé 84 comptes, six pages et neuf groupes sur Facebook, ainsi que quatorze comptes sur Instagram dont l’activité «provenait de France et se concentrait principalement sur RCA et le Mali, et dans une moindre mesure au Niger, au Burkina Faso, Algérie, Côte d’Ivoire et Tchad « .

Facebook a indiqué que « l’enquête avait trouvé des liens avec des individus associés à l’armée française » et a ajouté que « les personnes à l’origine de cette activité ont utilisé de faux comptes (…) pour se faire passer pour des locaux dans les pays d’opération, publier du contenu, commentaires et gérer les pages et les groupes « .

« Ils ont publié principalement en français et en arabe sur l’actualité et les événements, notamment la politique française en Afrique francophone, la situation sécuritaire dans plusieurs pays africains, des allégations d’ingérence potentielle de la Russie dans les élections en RCA, des commentaires en soutien à l’armée française. et la critique du rôle de la Russie dans RCA », a-t-il souligné.

De même, il a annoncé la suppression de 63 comptes, 29 pages et sept groupes sur Facebook, ainsi qu’un compte sur Instagram, en raison des activités d’un réseau «originaire de Russie» et axé sur RCA et, dans une moindre mesure, à Madagascar, au Cameroun , Guinée équatoriale, Mozambique, Afrique du Sud et Centrafricains en France.

« Ce réseau a utilisé une combinaison de comptes escrocs et compromis (…) pour commenter, amplifier son propre contenu, emmener les gens vers d’autres plates-formes et gérer des groupes et des pages se faisant passer pour des organes de presse et des entités à vocation sociale. » , a expliqué.

De cette manière, il a déclaré que «ce réseau publiait principalement en français, anglais, portugais et arabe des informations et des événements, notamment le COVID-19 et le vaccin russe contre le virus, les élections en RCA, le terrorisme, la présence russe en Afrique subsaharienne, commente en soutien au gouvernement centrafricain, critique de la politique étrangère de la France et d’un coup d’État fictif en Guinée équatoriale. «

La société a indiqué que le réseau serait lié à un autre réseau éliminé en octobre 2019 et l’a lié à « des personnes associées à des activités passées à l’Agence d’enquête sur Internet (IRA) et à des opérations antérieures attribuées à des personnes associées au magnat russe Yevgeni. Prigozhin « .

D’autre part, il a annoncé la suppression de 211 comptes, 126 pages et 16 groupes Facebook, ainsi que 17 comptes Instagram liés à un réseau originaire de Russie et principalement axé sur la Libye, le Soudan et la Syrie.

L’objectif de ces activités était la publication de « désinformation » et de « commentaires de soutien » à Khalifa Haftar, chef des forces militaires fidèles aux autorités basées dans l’est de la Libye, ainsi qu’à Saif al Islam, fils de l’ancien dirigeant libyen. Mouammar Kadhafi, capturé et exécuté par des rebelles en octobre 2011.

Ces comptes ont également publié « des critiques de la Turquie, des Frères musulmans et du gouvernement d’unité, basé à Tripoli, ainsi que des pourparlers de paix et du Forum de dialogue politique libyen (LPDF) qui s’est tenu en Tunisie ».

« Contrairement à l’opération depuis la France, les deux réseaux liés à la Russie dépendaient des citoyens locaux des pays où ils opéraient pour générer du contenu et gérer leur activité sur les services Internet », at-il souligné.

« Ceci est cohérent avec les cas découverts dans le passé, y compris ceux au Ghana et aux États-Unis, où nous avons vu des campagnes russes coopter des voix authentiques pour se joindre à leurs opérations d’influence, probablement pour éviter d’être détectées et les aider à paraître plus authentiques. « , a rivé.

ÉLECTIONS À RCA

La campagne électorale pour les élections législatives et présidentielles en RCA a débuté le 12 décembre dans un contexte de tension croissante entre le gouvernement du président Faustin-Archange Touadéra, qui cherche à être réélu, et l’opposition, dirigée par l’ancien président François Bozizé .

La décision de la Cour constitutionnelle du 3 décembre de rejeter la candidature de Bozizé, rentré dans le pays il y a un an précisément pour participer aux élections, a bouleversé l’atmosphère d’un pays plongé dans une guerre civile depuis fin 2013 dont Malgré un accord de paix en février 2019, il reste encore à sortir.

Ainsi, le gouvernement a montré sa «stupéfaction» par le fait que malgré l’annulation de la candidature de Bozizé – ainsi que celle de quatre autres candidats -, l’ancien président faisait le tour du pays et organisait des «rassemblements, accompagnés d’un un groupe important d’hommes armés, dont l’effectif dépasse de loin le nombre de militaires affectés à leur sécurité en tant qu’ancien chef de l’Etat. «

Bozizé a adressé une lettre aux présidents de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) dans laquelle il dénonçait que le président tentait de l’empêcher de retourner à Bangui, puisqu’il se trouvait à Bossangoa, dans la préfecture de l’Ouham.

Après cela, les envoyés des Nations Unies et de la CEEAC ont donné leur approbation aux prochaines élections après une rencontre avec l’ancien président. Le représentant spécial du Secrétariat général de l’ONU pour l’Afrique centrale, François Louncény Fall, a souligné à l’issue de la réunion qu’il s’était rendu à Bozizé la nécessité de «tout mettre en œuvre pour prévenir les violences dans le pays».

L’ombre des nombreux groupes armés actifs dans le pays plane également sur le processus. Bien que Touadéra ait signé un accord de paix avec quatorze d’entre eux – tous deux anciens membres de la coalition Séléka, composée majoritairement de musulmans, et essentiellement des groupes chrétiens «anti-Balaka» – des flambées de violence ont continué à se produire dans différentes parties du pays.

Les actions de certains d’entre eux ont entravé le processus électoral, en particulier l’inscription des électeurs, en particulier dans le sud-est et l’ouest, entraînant des retards dans les délais qui à son tour ont conduit l’opposition à demander un report des élections. , en vue d’une meilleure organisation, qui a finalement été écartée.

